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Лікарні в Мюнхені переповнені через зростання кількості випадків COVID після Октоберфесту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Лікарні в Мюнхені зазнають труднощів через зростання кількості випадків COVID після Октоберфесту

Число пацієнтів з коронавірусом у лікарнях Мюнхена зростає після закінчення Октоберфесту, повідомляє DPA з посиланням на BTA.

Експерти попереджали перед святом, що кількість нових випадків різко зросте через те, що захід, який збільшив звичайний туристичний потік у місто на мільйони людей, відбувався практично без запобіжних заходів.

На сьогоднішній день у місті зареєстровано загалом 478 хворих на коронавірусну інфекцію, госпіталізованих до всіх відділень лікарні, включаючи відділення інтенсивної терапії.

Це на 61 відсоток більше, ніж минулого вівторка. Порівняно з останнім днем ​​перед Октоберфестом зростання становило 137 відсотків.

Хоча в останні тижні кількість людей, які надходять до звичайних відділень лікарень, все одно зростала, тепер ця тенденція торкнулася і відділень інтенсивної терапії, до яких надійшло 39 осіб порівняно з 24 тиждень тому.

Міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах сказав, що він очікує, що зростання захворюваності продовжиться і супроводжуватиметься “важчими випадками, а потім навантаженням на відділення інтенсивної терапії”.

“Шкода, що до цього дійшло”, – сказав він в інтерв’ю, яке транслювали обидва телеканали Er Te El та En Te Fau.

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