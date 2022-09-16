Знаменитий мюнхенський пивний фестиваль Октоберфест повертається після дворічної перерви, спричиненої пандемією, але довгоочікувана подія, що відкривається завтра, пройде під тяжкою тінню інфляції, повідомляє Associated Press.

За традицією фестиваль відкриється рівно опівдні мером Мюнхена, який відкриє перше бочку пива зі словами O’zapft is, або “Відкрито” на баварському діалекті, повідомляє Darik.

Згідно з офіційним сайтом фестивалю, літр пива коштуватиме від 12,60 до 13,80 євро, що на 15 відсотків більше, ніж у 2019 році, коли захід проводився востаннє.

Для німецьких пивоварів зростаючі витрати набагато ширші, ніж ціна пінти пива, призначеної для дерев’яних лав фестивалю. Вони стикаються зі зростанням цін на всіх етапах виробничого ланцюжка – від сировини, такої як ячмінь та хміль, до кришок та пляшок.

Пивовари використовують газ, ціна на який різко зросла після вторгнення Росії в Україну та подальшого скорочення російських постачань. Ячмінь подорожчав удвічі – до 600 євро за тонну, пляшки подорожчали більш ніж на 80 відсотків, кришки – до 60 відсотків, і навіть клей для етикеток має проблеми.

“Німецька пивоварна промисловість ніколи не бачила таких цін”, – каже Ульріх Біне, представник броварні Veltins, продукція якого продається на Октоберфесті.

Незважаючи на всі проблеми, відвідувачів фестивалю обслуговуватимуть 487 пивоварень, ресторанів, рибних та м’ясних лавок, виноробень та багато іншого. Пивні навіси будуть працювати з 9 ранку до 10:30, а останні замовлення прийматимуться о 9:30 вечора.

До пандемії через Октоберфест пройшло близько 6 мільйонів людей. Організатори сподіваються, що цього року фестиваль бодай наблизиться до цих цифр.