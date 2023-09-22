Октоберфест перетворився на дешевий китайський карнавал із костюмами із пластику: у Німеччині обурилися деградацією національного свята

Легендарний фестиваль «Октоберфест» знову опинився в центрі уваги, але цього разу не завдяки своїм найсмачнішим сортам пива та баварським традиціям. Член королівської родини, принц Баварії Луїтпольд Руппрехт Генріх висловив свою стурбованість деградацією фестивалю, і це не могло залишитись непоміченим.

Октоберфест: від баварських традицій до китайського карнавала

«Коли я бачу народні костюми китайського виробництва із пластику, псевдокостюми з обтягуючими рукавами, тоді все це перетворюється на карнавал. Сьогодні ми всі говоримо про присвоєння культури. І ось це відбувається з нами, баварцями! — коментарем такого змісту, згідно з британською газетою Dailystar, обрушився на легендарний фестиваль принц Баварії Луітпольд Руппрехт Генріх. Він не приховував свого обурення від дешевого одягу, грудастих учасниць та «культурного присвоєння» — все це, на його думку, паплюжить історичну подію, пов’язану з його сім’єю. Фестиваль, який уже традиційно слугує святом баварської культури, зіткнувся з викликами, які не можна було залишити без уваги.

«Гра у баварців» розлютила представника іменитої династії. На його думку, бант на голові – не знак культури. Принц обурився виглядом учасників фестивалю в «народних костюмах китайського виробництва із пластику, псевдокостюмах із обтягуючими рукавами». Фестиваль, за словами Генріха, замість розповсюдження баварської культури, тепер більше нагадує пересічний карнавал, що скотився до простого випивання пива. «Власне, у цьому є проблема — втрата культурної та традиційної приналежності», — зазначив принц.

Незважаючи на протести, які вимагають повернення до традицій, молодь зі склянками пінного в руках продовжує радіти фестивалю. Критика принца Генріха здебільшого пройшла повз їхні вуха, так як останні цінують щорічний захід насамперед за можливість повеселитися та скуштувати різноманітне пиво.

Фестиваль підміни: історія свята німців

Нагадаємо, «Октоберфест» проводиться в Мюнхені вже понад 200 років і приваблює туристів зі всього світу своїми пивними стійками та національними стравами. Фестиваль сягає корінням в історію, що почалося з святкування весілля принца-регента Людвіга Баварського і принцеси Терези Саксонії-Хільдбургхаузенської в 1810 році. Традиція розвивалася і згодом перетворилася на багатогранне свято, включаючи атракціони, ремісничі ярмарки та, звичайно ж, баварське пиво.

Але останніми роками він зіштовхнувся з критикою з боку традиціоналістів, які вважають, що фестиваль уже зовсім не той, що був раніше. На їхню думку, фестиваль перетворився на «пивну вакханалію». Експерти пов’язали погіршення святкування зі зростанням цін на продукти харчування та алкоголь, що одразу викликало невдоволення як серед місцевих мешканців, так і серед туристів. Як виявилося, рішення заощадити на деяких аспектах виявилося помилковим. Водночас, пиво на фестивалі для деяких приїжджих коштує дуже дорого. Так, туристка Андреа Кернер поділилася своїм досвідом із Wall Street Journal: «Ми не знаємо смаку баварського пива, тому що спробувати його коштує надто дорого, курка, яку тут пропонували як закуску, теж дорога». Однак, незважаючи на захмарні цінники, молоде покоління, як і раніше, прагне відчути атмосферу фестивалю та познайомитися з баварською культурою.