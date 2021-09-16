Поліція Німеччини попередила терористичну атаку на синагогу

Вчора ввечері поліція Німеччини затримала чотирьох осіб за підозрою в плануванні нападу на синагогу в місті Хаген на заході країни, повідомляє агентство DPA.

Серед затриманих був сирієць у віці 16 років, повідомило агентство Рейтер.

В даний час збираються додаткові докази, в тому числі в будинку затриманого підлітка.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив, що існував “ризик нападу на синагогу в Хагені”, який “ймовірно, вдалося запобігти” поліцією.

“Поліцейський рейд запобіг будь-яку конкретну небезпеку”, – йдеться в прес-релізі поліції Хагена.

Це сталося напередодні Йом Кіпур, найсвятішого для євреїв дня в році, і стало причиною оточення територій навколо синагоги і скасування релігійних служб.

До розслідування також підключилися органи по боротьбі з тероризмом, повідомили в прокуратурі Дюссельдорфа.

Джерела в органах безпеки повідомили агентству DPA, що велика поліцейська операція в Хагені стала результатом наведення від іноземної розвідувальної служби про підозри, що хтось планує здійснити теракт.

Два роки тому в день єврейського свята Йом Кіпур озброєний правий екстреміст спробував увірватися в синагогу в місті Галле в землі Саксонія-Анхальт. Він убив двох людей у ​​дверей синагоги і поранив ще двох, ховаючись з місця злочину.

28-річний чоловік визнав себе винним в організації нападу в Галле, і в минулому році німецький суд засудив його до довічного ув’язнення.

Під час судового процесу обвинувачений висловлював антисемітські і расистські погляди і висунув теорію змови.