Запах терору: у Туреччині для туристів закінчився спокійний п’ятирічний період

«Ми не можемо впевнено сказати, що це масовий терор, але це вже пахне терором», – таку заяву президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана цитують турецькі ЗМІ. Окремі аналітики, зокрема з New York Times, вже прогнозують, що для Туреччини закінчився «спокійний п’ятирічний період», коли на її території не було жодних великих терактів, і найближчим часом країна може стати небезпечною для туристів.

Нагадаємо, в неділю о 16 годині 20 хвилин на популярній туристичній вулиці Істікляль у Стамбулі стався теракт. За попередніми даними, в результаті вибуху загинули 6 людей, 81 було поранено, двоє з них важко. Подробиці читайте за цим посиланням. За останніми даними, з лікарні вже виписано близько 50 осіб.

У своїй заяві про «запах терору» президент Ердоган заявив, зокрема, що «відповідні підрозділи нашої держави продовжують роботу щодо виявлення винних у цьому віроломному нападі. “Спроби змусити Туреччину та турецький народ здатися за допомогою тероризму не досягнуть своєї мети сьогодні і завтра, як це було вчора”, – також заявив президент.

Тим часом турецькі експерти звітують про перші результати розслідування. Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу заявив про затримання понад 20 осіб, які можуть бути причетними до теракту. “За нашими оцінками, наказ про проведення теракту прийшов з Кобані, а виконавець нападу прибув з Африна”, – сказав міністр. Йдеться про міста на півночі Сирії, де діють заборонені в Туреччині курдські «підрозділи», яких влада поки вважає найбільш ймовірними замовниками теракту.

Проте версія, що таким чином намагаються «похитнути» чинний уряд, вже також пролунала. Американська New York Times, згадавши, що вибух прогримів там, де проводять час “багато з десятків мільйонів туристів, які щороку відвідують Туреччину”, вже спрогнозувала, що “для Туреччини закінчився відносно спокійний п’ятирічний період”. Чим, за словами турецьких ЗМІ, «спровокувала скандал». “Вибух зруйнував у туристів почуття спокою – і це сталося в той момент, коли турецька індустрія інтенсивно працює над відновленням після коронавірусу”, – запевнили експерти.

Нагадаємо, що п’ять років тому жертвою нападу також стали туристи — найімовірніше йдеться про теракт 12 січня 2016 року, коли вибух пролунав також в історичному районі Стамбула на площі Султанахмет. Тоді загинули 12 людей і 15 поранено. Серед постраждалих було багато туристів із Німеччини.