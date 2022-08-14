Туристів попередили про небезпеку турів до Туреччини

Попередження для своїх громадян, які мають намір вирушити на відпочинок до Туреччини, випустило британське Міністерство закордонних справ. У попередженні туристам було запропоновано «триматися подалі від переповнених районів», а сама Туреччина названа небезпечною, а причина для цього однаково важлива не лише для британських, а й для будь-яких інших туристів: вся справа у можливих терактах.

Зокрема, найбільш небезпечним напрямом британське МЗС назвало південний схід Туреччини, і насамперед це густонаселені міста Стамбул та Анкара. Як повідомив Turizmajansi, відомство, яке опублікувало застережливий лист для відпочиваючих, які розглядають можливість поїздки в республіку, відзначило низку турецьких напрямків як «місця, куди не можна подорожувати, за винятком необхідних обставин».

За повідомленнями британських ЗМІ, у тексті, опублікованому Міністерством закордонних справ Великобританії, було поширено інформацію про те, що поїздки в провінції Тунджелі, Діярбакир, Кіліс і Хатай також не рекомендуються. Влада не радила здійснювати поїздки в провінції Ширнак і Хаккарі без нагальної потреби, а також подорожувати в райони в межах 10 км від сирійського кордону країни.

У заяві наголошувалося, що у переважній більшості візитів до Туреччини проблем не виникало, хоча британських туристів попросили «бути напоготові до оточуючих» і закликали «не перебувати в туристичних, людних місцях». У тексті, поширеному МЗС Великобританії, йшлося таке: «Зараз ситуація спокійніша, ніж раніше. Однак вплив спроби державного перевороту в липні 2016 року в Туреччині все ще відчувається. Незважаючи на деякі обмеження, надзвичайний стан, запроваджений після спроби державного перевороту, було скасовано».