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Туристів попередили про небезпеку турів до Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили про небезпеку турів до Туреччини

Попередження для своїх громадян, які мають намір вирушити на відпочинок до Туреччини, випустило британське Міністерство закордонних справ. У попередженні туристам було запропоновано «триматися подалі від переповнених районів», а сама Туреччина названа небезпечною, а причина для цього однаково важлива не лише для британських, а й для будь-яких інших туристів: вся справа у можливих терактах.

Зокрема, найбільш небезпечним напрямом британське МЗС назвало південний схід Туреччини, і насамперед це густонаселені міста Стамбул та Анкара. Як повідомив Turizmajansi, відомство, яке опублікувало застережливий лист для відпочиваючих, які розглядають можливість поїздки в республіку, відзначило низку турецьких напрямків як «місця, куди не можна подорожувати, за винятком необхідних обставин».

За повідомленнями британських ЗМІ, у тексті, опублікованому Міністерством закордонних справ Великобританії, було поширено інформацію про те, що поїздки в провінції Тунджелі, Діярбакир, Кіліс і Хатай також не рекомендуються. Влада не радила здійснювати поїздки в провінції Ширнак і Хаккарі без нагальної потреби, а також подорожувати в райони в межах 10 км від сирійського кордону країни.

У заяві наголошувалося, що у переважній більшості візитів до Туреччини проблем не виникало, хоча британських туристів попросили «бути напоготові до оточуючих» і закликали «не перебувати в туристичних, людних місцях». У тексті, поширеному МЗС Великобританії, йшлося таке: «Зараз ситуація спокійніша, ніж раніше. Однак вплив спроби державного перевороту в липні 2016 року в Туреччині все ще відчувається. Незважаючи на деякі обмеження, надзвичайний стан, запроваджений після спроби державного перевороту, було скасовано».

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