Ізраїльських туристів закликали терміново залишити Туреччину

Туристів закликали терміново залишити Туреччину, названо і причину — і це масові акції протесту. Щоправда, поки це попередження не для українців, а для туристів з Ізраїлю, яких Рада національної безпеки цієї країни застерегла від поїздок до Туреччини. Головна причина — побоювання, що ізраїльські мандрівники стануть мішенню тих, хто незадоволений війною між Ізраїлем і сектором Газа, що триває, і особливо — жертвами масових протестних акцій.

При цьому Туреччину назвали вкрай небезпечною країною. Рівень небезпеки Туреччини підвищено до 4. Тобто всіх ізраїльтян, які перебувають у країні, закликають негайно залишити її. Зазначимо, що у Туреччині з вівторка тривають акції протесту проти Ізраїлю, наймасовіші пройшли в Анкарі та Стамбулі. Причому в турецькій столиці мітингувальники перекрили одну з трас, а у Стамбулі демонстранти пройшли маршем до Генерального консульства Ізраїлю.

Ексцеси з ізраїльськими туристами, нагадаємо, вже траплялися, щоправда, в іншому масовому напрямку — в Єгипті. Там невдовзі після початку бойових дій було розстріляно автобус із туристами: є вбиті та поранені. Все сталося у другому найбільшому місті країни – Олександрії. Примітно, що стрілявший по автобусу з туристами був офіцер поліції. Тоді ізраїльське МЗС підтвердило, що двох ізраїльтян та їхнього єгипетського гіда було вбито, коли «місцевий житель» відкрив по них вогонь.

Нагадаємо, що з початку жовтня Ізраїль вступив у війну зі своїм вічним антагоністом сектором Газа. Хроніка початку війни, яку наводить ізраїльська преса та телеграм-канали, наступна: по Ізраїлю було випущено понад 5 тис. ракет, обстріл триває. Разом з цим угруповання «Катаїб Із ад-Дін аль-Кассам» (бойове крило ХАМАС) оголосило про початок операції «Повінь Аль-Акса». О 10:30 Міністерством оборони Ізраїлю було офіційно оголошено початок контртерористичної операції «Залізні мечі».