Полиция Германии предотвратила террористическую атаку на синагогу

Вчера вечером полиция Германии задержала четырех человек по подозрению в планировании нападения на синагогу в городе Хаген на западе страны, сообщает агентство DPA.

Среди задержанных был сириец в возрасте 16 лет, сообщило агентство Рейтер.

В настоящее время собираются дополнительные доказательства, в том числе в доме задержанного подростка.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил, что существовал «риск нападения на синагогу в Хагене», который «вероятно, удалось предотвратить» полицией.

«Полицейский рейд предотвратил любую конкретную опасность», — говорится в пресс-релизе полиции Хагена.

Это произошло накануне Йом Кипур, самого святого для евреев деня в году, и стало причиной окружения территорий вокруг синагоги и отмены религиозных служб.

К расследованию также подключились органы по борьбе с терроризмом, сообщили в прокуратуре Дюссельдорфа.

Источники в органах безопасности сообщили агентству DPA, что большая полицейская операция в Хагене стала результатом наводки от иностранной разведывательной службы о подозрениях, что кто-то планирует осуществить теракт.

Два года назад в день еврейского праздника Йом Кипур вооруженный прав экстремист попытался ворваться в синагогу в городе Галле в земле Саксония-Анхальт. Он убил двух людей у ​​дверей синагоги и ранил еще двух, скрываясь с места преступления.

28-летний мужчина признал себя виновным в организации нападения в Галле, и в прошлом году немецкий суд приговорил его к пожизненному заключению.

Во время судебного процесса обвиняемый высказывал антисемитские и расистские взгляды и выдвинул теорию заговора.