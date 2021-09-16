Полиция Германии предотвратила террористическую атаку на синагогу

Вчера вечером полиция Германии задержала четырех человек по подозрению в планировании нападения на синагогу в городе Хаген на западе страны, сообщает агентство DPA.
Среди задержанных был сириец в возрасте 16 лет, сообщило агентство Рейтер.
В настоящее время собираются дополнительные доказательства, в том числе в доме задержанного подростка.
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил, что существовал «риск нападения на синагогу в Хагене», который «вероятно, удалось предотвратить» полицией.
«Полицейский рейд предотвратил любую конкретную опасность», — говорится в пресс-релизе полиции Хагена.
Это произошло накануне Йом Кипур, самого святого для евреев деня в году, и стало причиной окружения территорий вокруг синагоги и отмены религиозных служб.
К расследованию также подключились органы по борьбе с терроризмом, сообщили в прокуратуре Дюссельдорфа.
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— High Threat Response (@HT_Resp) September 16, 2021
Источники в органах безопасности сообщили агентству DPA, что большая полицейская операция в Хагене стала результатом наводки от иностранной разведывательной службы о подозрениях, что кто-то планирует осуществить теракт.
Два года назад в день еврейского праздника Йом Кипур вооруженный прав экстремист попытался ворваться в синагогу в городе Галле в земле Саксония-Анхальт. Он убил двух людей у дверей синагоги и ранил еще двух, скрываясь с места преступления.
28-летний мужчина признал себя виновным в организации нападения в Галле, и в прошлом году немецкий суд приговорил его к пожизненному заключению.
Во время судебного процесса обвиняемый высказывал антисемитские и расистские взгляды и выдвинул теорию заговора.