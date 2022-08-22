Одна з найбільших річок Європи страждає від посухи, круїзи на межі скасування

Подорожі Рейном, який бере початок в Амстердамі і судноплавний протягом приблизно 870 км, аж до Райнфельдена на швейцарсько-німецькому кордоні, іноді стають проблематичними. І круїзні оператори про це чудово знають.

Проблеми на одній із найбільших річкових магістралей Європи бувають двох видів. Або вода в річці надто висока, і судна не можуть пройти під мостами, або надто низька, як це відбувається нині.

Рівень води на захід від Франкфурта в одній із найнижчих точок неподалік міста Кауб досяг 30 см. Це та мінімальна межа, при якій, як кажуть влада, рух річкою потенційно зупиняється. Для безпечної експлуатації річкових круїзних суден потрібно щонайменше 1,5 метра.

Великі круїзні оператори уважно стежать за ситуацією. «Безпека залишається нашим головним пріоритетом, і наші досвідчені команди мають альтернативні рішення на випадок, коли місцева влада тимчасово обмежує або зупиняє рух на будь-якій ділянці річки. Ці плани включають альтернативні порти заходу, нові програми берегових екскурсій і навіть, у разі потреби, заміну суден.

Представник Scenic Group, до якої входять великі гравці круїзного ринку Scenic Luxury Cruises & Tours і Emerald Cruises, заявив, що компанія уважно стежить за рекордно високими температурами по всій Європі, що продовжуються, і за тим, як це впливає на рівень води в річці, по якій вона здійснює свої круїзи.

“Стан річки може значно змінитися буквально за кілька годин, залежно від опадів та інших місцевих факторів”, – коментує ситуацію прес-служба компанії. «Таким чином, ми коригуємо порядок та маршрути круїзів, коли це необхідно, змінюємо напрями, щоб забезпечити безпечне проходження наших судів. При цьому все робиться для того, ці зміни були мінімальними. У будь-якому випадку наші співробітники мають прямий зв’язок з кожним клієнтом».