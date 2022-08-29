Німці кинули свої автівки через акційний квиток на громадський транспорт за 9 євро

Багато хто з тих, хто купив акційний комбінований місячний квиток вартістю 9 євро на громадський транспорт, введений у Німеччині, сказали, що в багатьох випадках вони вважають за краще їздити поїздом або автобусом, а не своїм автомобілем, повідомляє BTA з посиланням на DPA.

Транспортний документ дозволяє необмежено користуватися у червні, липні та серпні всією регіональною та місцевою транспортною мережею – за винятком швидкісних поїздів, та всього за 9 євро на місяць. Мета кампанії, яка закінчується у середу, – полегшити тягар високих цін на пальне для щоденних пасажирів. Берлін також хоче заохочувати використання громадського транспорту для захисту клімату.

За даними опитування, проведеного компанією Yugav на замовлення DPA, близько 31 відсотка респондентів заявили, що часто використовують промо-квиток для поїздок до пунктів призначення, для яких інакше вони скористалися б автомобілем. Вісімнадцять відсотків повністю замінили автомобілі на громадський транспорт. Двадцять два відсотки сказали, що вони рідко користуються квитком для поїздок до пунктів призначення. Двадцять вісім відсотків купили рекламний транспортний документ лише один раз. Двадцять два відсотки респондентів заявили, що вони вже мають пільгову проїзну карту, і вони все одно користуються знижкою. Кожен другий використав комбінований квиток для особистих поїздок. Трохи менш як чверть використали його для поїздок на роботу. Така сама частка використовувала його в основному для туристичних поїздок та екскурсій.

Яким буде довгостроковий вплив квитка, поки що не зрозуміло. Близько 18 відсотків респондентів сказали, що вони напевно хочуть частіше користуватися автобусами та поїздами у майбутньому; 22 відсотки не хочуть. Більшість – 55 відсотків – готові користуватися цим видом транспорту лише в тому випадку, якщо такий квиток буде відновлено.

Опитування Yugav проводилося серед 2038 учасників у період з 22 по 24 серпня. Вибірка репрезентативна для настроїв дорослого населення Німеччини.