З Хургади в Луксор запустять швидкісний поїзд, який доставляє туристів на екскурсії лише за 1 годину

Приємну новину для туристів, які прямують до популярної Хургади, анонсували єгипетська влада. Тепер, щоб доїхати до стародавніх храмів Луксора, потрібно всього близько години. Такий нетривалий час займає шлях у новому високошвидкісному поїзді «Хапі».

Згідно з єгипетськими ЗМІ, проект із запуску цього поїзда став частиною грандіозних зусиль держави щодо розвитку транспортної інфраструктури та підтримки туризму в регіоні.

Проект спрямований на обслуговування туристів у провінціях Верхній Єгипет та Червоне море, а також на створення екологічно чистої та сучасної транспортної мережі, що включає три основні лінії високошвидкісних поїздів.

За словами Усами Муніра, голови транспортного комітету Палати туризму та туристичних компаній Червоного моря, проект «Хапі» сприятиме розвитку турсектору та залученню інвестицій у туризм між Хургадою та Луксором.

Уточнювалося, що поїзд «Хапі» включатиме 7 станцій, забезпечуючи комфортне та зручне переміщення між двома популярними туристичними напрямками. «Червона лінія» високошвидкісного поїзда з’єднує ці курортні міста та проїжджає шлях всього за 70 хвилин, що зробить відвідування луксорських храмів більш доступним та зручним для туристів.

Довідка: Хапі обрано не випадково. Згідно з єгипетською міфологією, Хапі — бог щорічного розливу Нілу, тобто, по суті, він символізує давньоєгипетську річку Ніл, яка приносила щастя і життя людям за рахунок родючості та процвітання сільського господарства, а тепер цей потяг підтримуватиме цей історичний зв’язок, надаючи швидкий та комфортний спосіб переміщення між курортами.