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У Китаї жінок просять не робити макіяж у поїзді: залізничну компанію звинуватили у сексизмі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Китаї жінок просять не робити макіяж у поїзді: залізничну компанію звинуватили у сексизмі

У Китаї стався скандал через рекламне відео державної залізничної компанії. Там закликали жінок не носити макіяж під час поїздок у поїздах. Компанію звинуватили у сексизмі.

Як повідомляє CNN, кліп China Railway став найбільш затребуваним і обговорюваним у китайській соцмережі Weibo. Станом на суботу відповідний хештег отримав уже 340 мільйонів переглядів та 20 000 коментарів.

На відео, яке компанії оприлюднила ще у липні, видно жінку в салоні швидкісного поїзда. Вона знімає себе на відео, поки робить макіяж ы наносить тональний крем. Її перериває чоловік на сусідньому сидінні, який плескає її по плечу, а потім у кліпі видно обличчя чоловіка, яке вкрите її тональним кремом.

«Мені не потрібен макіяж, красуне», — каже він потім жінці, яка перепрошує і допомагає йому підмитись.

Користувачі китайської соцмережі розкритикували відео як образливе. Зокрема, вони не розуміють, чому жінки, які роблять макіяж, демонструють нецивілізовану поведінку. Багато інших також відстоювали право носити макіяж.

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