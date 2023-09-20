У Єгипті розпочалося будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає пляжі Хургади із стародавніми храмами Луксора та Пірамідами у Каїрі

Будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає пляжі Хургади зі стародавніми храмами Луксора та Пірамідами в Каїрі дійшло від стадії проекту до стадії першої інспекції реального будівництва. Як повідомляють єгипетські ЗМІ, міністр транспорту генерал-лейтенант Камель Аль-Вазір провів інспекційну поїздку маршрутом третьої лінії мережі високошвидкісних електропоїздів — Кена/Хургада/Сафага та оцінив початок реалізації проекту.

За даними ЗМІ, міністр у супроводі генерал-майора Ашрафа аль-Дауді, губернатора Кени, оглянув пересадну станцію Кена між другою лінією – провідною, зокрема, в Асуан і Абу-Сімбел, і третьою лінією Кена/Хургада/Сафага. Довжина третьої курортної лінії склала 225 км, і одне з її завдань — обслуговувати туристичні перевезення.

Згідно з заявою глави мінтрансу, нова гілка залізничного «з’єднає всі види туристичних зон» – такі як дайвінг та пляжний туризм у Хургаді та культурно-історичний туризм у Луксорі. «Використання пересадкових станцій з другою лінією, дозволить туристам також дістатися кожної з пірамід Гізи, а також Луксор, Асуан і Абу-Сімбел. Це дозволить урізноманітнити туристичні програми для туриста за одну поїздку», – наголосив він.

Він також додав, що порт Сафага та аеропорт Хургади будуть підключені до мережі високошвидкісних електропоїздів. Це також сприятиме досягненню сталого розвитку. у національному проекті у регіоні «Золотий трикутник», у тому числі для розвитку туризму в провінції та доставки робочої сили на курорти.

«Мережа експрес-електропоїздів, що будується, складається з 3-х основних ліній загальною протяжністю близько 2000 км, розрахункова швидкість мережі становить 250 км/год, експлуатаційна швидкість експрес-електропоїздів – 230 км. /год, регіональних електропоїздів – 160 км/год, вантажних поїздів – 120 км/год.», пишуть в єгипетських ЗМІ.

При цьому туристичну станцію Хургада, станцію для високошвидкісних поїздів буде розміщено «у проміжному місці між житловим районом, туристичними пам’ятками та пляжами, щоб обслуговувати мешканців Хургади та туристів, які часто відвідують аеропорт Хургади».