Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяБританська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та...
Велика БританіяТуризм

Британська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та станціях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Британська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та станціях

За інформацією BBC, звернення опублікувала компанія Northern, яка керує поїздами на північній частині Великобританії.

“Вона закликала клієнтів утриматися від перегляду “непристойного” контенту, що включає “недоречні жарти, ненормативну лексику, образливі теми та відверті матеріали” для дорослих”, – цитує вимогу залізничників британське видання.

“Незважаючи на те, що доступ до безпечного та надійного інтернету є невід’ємною частиною очікувань наших пасажирів, важливо пам’ятати, що певний контент не всім підходить для публічного перегляду, особливо для дітей.

Таким чином, щось не підходить для перегляду на роботі, це швидше за все не підходить для перегляду ні на наших станціях, ні в наших поїздах. Будь ласка, зачекайте до повернення додому”, – прокоментувала прохання Тріша Вільямс, головний операційний директор Northern.

Представники залізничного перевізника також додали, що їхній бортовий інтернет акредитований відповідно до державної схеми Friendly WiFi, яка сертифікує лише певних провайдерів, які блокують “небезпечні” типи контенту в громадських місцях.

Регіональний директор перевізника Кріс Джексон додав, що цим нововведенням компанія лише “м’яко нагадує пасажирам правила етикету”.

“Ми не хочемо справляти враження, ніби у нас панують дикі звичаї, це не так. Такі інциденти нечасто трапляються на наших поїздах, але час від часу все-таки відбуваються, і про ці випадки потрібно повідомляти, не соромлячись”, – закликав Джексон пасажирів.

Раніше з рекомендацією до “любителів перегляду контенту для дорослих у громадських місцях” звернулася британська транспортна поліція. Сили правопорядку радять пасажирам подавати заяву, якщо вони зловлять когось за переглядом “відвертих матеріалів” у громадському транспорті.

Поліцейські додали, що особи, викриті за цим заняттям публічно, будуть притягнуті до відповідальності за “домагання, заподіяння тривоги чи страждань відповідно до статті 5 Закону про громадський порядок”. За це покладено штраф до 1000 фунтів стерлінгів, а в окремих випадках — до шести місяців в’язниці.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Дурного туриста затиснуло між стін вулиці разом із автомобілем на популярному курорті Греції

Греція
Орендуючи машину в популярних туристичних містах, не особливо пристосованих...

Вдарив дівчину: у Японії шоковані вчинком туриста

Туризм
Французький турист вдарив дівчину в Японії і опинився в...

В Індії туристка врятувала чоловіка з пащі крокодила

Індія
Жінка в Індії врятувала життя свого чоловіка у боротьбі...

Летів як король: Турист із Британії викупив літак за 130 фунтів стерлінгів

Велика Британія
Британський мандрівник придбав дешевий квиток на рейс і опинився...

Немовля вдарилося об стелю: наслідки потужної турбулентності авіарейсу з Анголи до Португалії потрапили на відео

Ангола
Авіарейс із Анголи до Португалії потрапив у зону сильної...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму