Британська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та станціях

За інформацією BBC, звернення опублікувала компанія Northern, яка керує поїздами на північній частині Великобританії.

“Вона закликала клієнтів утриматися від перегляду “непристойного” контенту, що включає “недоречні жарти, ненормативну лексику, образливі теми та відверті матеріали” для дорослих”, – цитує вимогу залізничників британське видання.

“Незважаючи на те, що доступ до безпечного та надійного інтернету є невід’ємною частиною очікувань наших пасажирів, важливо пам’ятати, що певний контент не всім підходить для публічного перегляду, особливо для дітей.

Таким чином, щось не підходить для перегляду на роботі, це швидше за все не підходить для перегляду ні на наших станціях, ні в наших поїздах. Будь ласка, зачекайте до повернення додому”, – прокоментувала прохання Тріша Вільямс, головний операційний директор Northern.

Представники залізничного перевізника також додали, що їхній бортовий інтернет акредитований відповідно до державної схеми Friendly WiFi, яка сертифікує лише певних провайдерів, які блокують “небезпечні” типи контенту в громадських місцях.

Регіональний директор перевізника Кріс Джексон додав, що цим нововведенням компанія лише “м’яко нагадує пасажирам правила етикету”.

“Ми не хочемо справляти враження, ніби у нас панують дикі звичаї, це не так. Такі інциденти нечасто трапляються на наших поїздах, але час від часу все-таки відбуваються, і про ці випадки потрібно повідомляти, не соромлячись”, – закликав Джексон пасажирів.

Раніше з рекомендацією до “любителів перегляду контенту для дорослих у громадських місцях” звернулася британська транспортна поліція. Сили правопорядку радять пасажирам подавати заяву, якщо вони зловлять когось за переглядом “відвертих матеріалів” у громадському транспорті.

Поліцейські додали, що особи, викриті за цим заняттям публічно, будуть притягнуті до відповідальності за “домагання, заподіяння тривоги чи страждань відповідно до статті 5 Закону про громадський порядок”. За це покладено штраф до 1000 фунтів стерлінгів, а в окремих випадках — до шести місяців в’язниці.