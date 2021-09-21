Lufthansa поверне державі антикризову допомогу

Німецький концерн Lufthansa планує вивести державу з числа своїх співвласників через збільшення капіталу на 2,14 млрд євро і повернення державної антикризової допомоги, отриманої в період пандемії. З 22 вересня по 5 жовтня акціонерам Lufthansa запропонують обміняти старі акції на нові за ціною 3,58 євро за одну акцію в співвідношенні 1:1. Тим самим за кожну стару акцію вони отримають нову.

Фонд економічної стабільності (WSF), створений урядом ФРН, врятував найбільшу німецьку авіакомпанію від банкрутства після колапсу авіаперевезень в березні 2020 року з допомогою мільярдних вливань, але зараз намітився шлях виходу з кризи, заявив концерн. Він має намір повернути державі до кінця року кошти з обох наданих йому пакетів антикризової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, з яких він витратив 2,5 млрд євро. При цьому 1,5 млрд з використаних грошей будуть виплачені вже в жовтні. «Ми завжди підкреслювали, що будемо користуватися пакетом допомоги рівно стільки, скільки будемо в ньому потребу. – заявив глава Lufthansa Карстен Шпор. – Ми пишаємося, що тепер можемо виконати свої обіцянки і повернути кошти швидше, ніж спочатку очікувалося».

WSF вже продав на біржі частину акцій Lufthansa. За даними концерну, в даний час державі належить ще майже 16% статутного капіталу. Не раніше ніж через півроку після збільшення капіталу Lufthansa Фонд економічної стабільності почне продавати свою частку, що залишилася, а завершитися цей процес повинен найпізніше через два роки.

У 2020 році концерн Lufthansa зазнав рекордних збитків – 6,7 млрд євро. При цьому оборот авіаперевізника скоротився з 36,4 млрд в 2019-м до 13,6 млрд євро в 2020 році.