Немецкий концерн Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев через увеличение капитала на 2,14 млрд евро и возвращения государственной антикризисной помощи, полученной в период пандемии. С 22 сентября по 5 октября акционерам Lufthansa предложат обменять старые акции на новые по цене 3,58 евро за одну акцию в отношении 1:1. Тем самым за каждую старую акцию они получат новую.

Фонд экономической стабильности (WSF), созданный правительством ФРГ, спас крупнейшую немецкую авиакомпанию от банкротства после коллапса авиаперевозок в марте 2020 года с помощью миллиардных вливаний, но сейчас наметился путь выхода из кризиса, заявил концерн. Он намерен вернуть государству до конца года средства из обоих предоставленных ему пакетов антикризисной помощи на общую сумму 9 млрд евро, из которых он потратил 2,5 млрд евро. При этом 1,5 млрд из использованных денег будут выплачены уже в октябре. «Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем в нем нуждаться. — заявил глава Lufthansa Карстен Шпор. — Мы гордимся, что теперь можем выполнить свои обещания и вернуть средства быстрее, чем первоначально ожидалось».

WSF уже продал на бирже часть акций Lufthansa. По данным концерна, в настоящее время государству принадлежит еще почти 16% уставного капитала. Не ранее чем через полгода после увеличения капитала Lufthansa Фонд экономической стабильности начнет продавать свою оставшуюся долю, а завершиться этот процесс должен самое позднее через два года.

В 2020 году концерн Lufthansa понес рекордные убытки — 6,7 млрд евро. При этом оборот авиаперевозчика сократился с 36,4 млрд в 2019-м до 13,6 млрд евро в 2020 году.