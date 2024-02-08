ЄС збільшує вартість шенгенської візи

Єврокомісія підвищить вартість шенгенської візи для дорослих та дітей. Причина – інфляція, що розганяється в Європі. Проти нововведення масово виступають пересічні туристи. Згідно із запропонованим проектом, розмір мита за шенген зросте з 80 до 90 євро для дорослих та з 40 до 45 євро для дітей, уточнило видання Schengenvisainfo.

Особливо наголошувалося, що збір за візу буде збільшено для країн, які не співпрацюють із ЄС з питань повернення своїх громадян, які залишилися без належних документів до ЄС. Для них збір становитиме 135 євро замість 120 і 180 євро замість 160. У цю суму входить візовий та сервісний збори. Ініціатива також передбачає можливість для зовнішніх постачальників послуг з видачі віз стягувати більший збір. Очікується, що разом із подорожчанням мита підскочить і сума сервісного збору.

Повідомлялося, що підвищення візових зборів планується через рівень інфляції в ЄС, заявило відомство. Проте запропоновані зміни вже викликали хвилювання у туристичному середовищі, особливо серед тих, хто часто подорожує до Європи та залежить від шенгенської візи. Наприклад, турки, які полюбили поїздки до регіону, вважають, що підвищення зборів за візи стане додатковим тягарем для них і негативно вплине на доступність подорожей до Європи. За їхніми словами, навіть невелике підвищення візових зборів вплине на бюджет менш заможних верств населення.

Щодо самих європейців, то вони теж проти перегляду цінників. Такі зміни дискримінують середній клас, вважають німці. «Є ЄС достатньо грошей. Зупиніть інфляцію, і вам не потрібно коригувати ціни відповідно до інфляції. Іноземці також страждають від інфляції, не дорожчайте поїздки до ЄС. Навіть невелике підвищення зборів значно впливає на бідних/менш заможних людей», – висловився один із них.