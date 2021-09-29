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Ціни на імпорт в Німеччині досягли 40-річного максимуму

Гліб Парфененко
Ціни на імпорт в Німеччині досягли 40-річного максимуму

Ціни на імпорт в самій розвиненій економіці Європи в серпні виросли на 16,5% в річному численні, що стало найшвидшим зростанням за останні 40 років. Про це повідомило Федеральне статистичне управління Німеччини, яке цитують світові агентства.

Основною причиною рекордного збільшення імпорту є зростання цін на нафту і газ. Труднощі в ланцюжках поставок сприяють зростанню інфляції, і багато споживачів cĸopo, за прогнозами, також відчують її удар.

Енерговитрати Німеччини за рахунок імпорту зросли на 93,6%, в основному через сильне зростання цін на природний газ, повідомило статистичне управління країни. Ціни для багатьох видів сировини також різко зросли. У серпні, судячи з даних, залізна руда коштувала на 96,8% дорожче, а ціна на деревину зросла на 61,6%. Чавун і сталь на 57,7% дорожче.

У той же час, труднощі в ланцюжках поставок, що зачіпають німецькі компанії, ще більше посилилися, згідно з дослідженням, опублікованим сьогодні Інститутом статистики та цитованим агентством Reuters. Згідно з отриманими даними, 77,4% німецької промисловості зазнають труднощів із закупівлею продукції і сировини в цьому місяці. Для автомобільних компаній цей показник становить 97%.

Число німецьких компаній, які планують підвищити ціни, зростає, повідомляє також інститут статистики. Економісти очікують, що нові дані по інфляції, які повинні бути оголошені завтра, 30 вересня, також покажуть зростання споживчих цін.

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