Цены на импорт в самой развитой экономике Европы в августе выросли на 16,5% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом за последние 40 лет. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление Германии, которое цитируют мировые агентства.

Основной причиной рекордного увеличения импорта является рост цен на нефть и газ. Трудности в цепочках поставок способствуют росту инфляции, и многие потребители cĸopo, по прогнозам, также почувствуют ее удар.

Энергозатраты Германии за счет импорта выросли на 93,6%, в основном из-за сильного роста цен на природный газ, сообщило статистическое управление страны. Цены для многих видов сырья также резко возросли. В августе, судя по данным, железная руда стоила на 96,8% дороже, а цена на древесину выросла на 61,6%. Чугун и сталь на 57,7% дороже.

В то же время, трудности в цепочках поставок, затрагивающие немецкие компании, еще больше усилились, согласно исследованию, опубликованному сегодня Институтом статистики и цитируемым агентством Reuters. Согласно полученным данным, 77,4% немецкой промышленности испытывают трудности с закупкой продукции и сырья в этом месяце. Для автомобильных компаний этот показатель составляет 97%.

Число немецких компаний, которые планируют повысить цены, растет, сообщает также институт статистики. Экономисты ожидают, что новые данные по инфляции, которые должны быть объявлены завтра, 30 сентября, также покажут рост потребительских цен.