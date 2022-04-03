60-річний чоловік вакцинувався майже 100 разів, щоб продавати сертифікати

60-річний чоловік, ймовірно, десятки разів був вакцинований проти COVID-19 у Німеччині, щоб потім продавати підроблені сертифікати з реальними номерами людям, які не хочуть проходити вакцинацію, повідомляє Associated Press.

Вважається, що чоловік зі східного міста Магдебурга, чиє ім’я не розголошується відповідно до німецького законодавства, мабуть, вакцинувався протягом кількох місяців, загалом 90 разів, у центрах вакцинації у східній провінції Саксонія, перш ніж кримінальна поліція зловила його в початку цього місяця.

Підозрюваний не затриманий, але перебуває під слідством за фактом незаконної видачі довідок та підробки.

Його зловили у центрі вакцинації у містечку Айленбург у Саксонії, коли він другий день поспіль ходив за дозою вакцини. Поліція вилучила у нього кілька бланків довідок та порушила кримінальну справу.

Поки що неясно, як на нього вплинули майже 90 доз вакцини від COVID, які надійшли від різних виробників.

В останні місяці німецька поліція провела безліч операцій у зв’язку з фальсифікацією паспортів щеплень. У Німеччині багато противників вакцинації відмовляються від імунізації, але хочуть мати заповітні паспорти COVID, які значно полегшують доступ до громадського життя та громадських місць, таких як ресторани, театри, басейни та робочі місця.