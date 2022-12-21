Вікна у кварталі червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити від туристів

Ліволіберальна партія “Демократи 66” має намір висунути на обговорення міської ради Амстердама питання закриття вікон публічних будинків кварталу червоних ліхтарів щільними шторами, передає Dip.org.ua з посиланням на Mirror.com.

Члени партії вважають, що робітниці громадських будинків стали туристичною пам’яткою Амстердама, що призводить до “принизливого та небажаного” відношення мандрівників до робітниць.

Наразі вікна публічних будинків закриті шторами, коли робітниці приймають клієнтів, решта часу вони відкриті, щоби співробітниці та можливі гості бачили один одного. Згідно з пропозицією “Демократів 66”, їх можуть закрити назавжди, щоб клієнти домовлялися про візит до публічного будинку за допомогою смартфонів через QR-код.

Самі дівчата вважають, що це не зробить їхню роботу безпечнішою, оскільки вони не бачитимуть, хто забронював їхні послуги.

Квартал червоних ліхтарів називають однією з головних туристичних визначних пам’яток Амстердама. Там навіть відбуваються екскурсії.