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Складено рейтинг найщасливіших міст світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найщасливіших міст світу
Photo by Steffen Muldbjerg on Unsplash

Найщасливіші міста світу визначила британська компанія Institute for Quality of life, яка досліджувала понад сотню місць по всій земній кулі.

До рейтингу увійшли 200 міст. Оцінка щастя базувалася на таких чинниках як політична система, освіта, екологія, транспорт, економіка та інші критерії. Лідером став данський Орхус, за яким слідують Амстердам у Нідерландах та Берген у Норвегії.

“Місто щасливих людей завжди означатиме різне для різних людей. Для п’ятирічної дитини це місця для ігор та можливість будувати стосунки з батьками в рамках спільно проведеного часу, де важлива швидка дорога додому з роботи. Інші очікування будуть у студентів, які працюють людей, літніх або груп, які з тих чи інших причин перебувають у невигідному становищі”, – зазначила компанія.

Топ-10 щасливих міст виглядає так:

  1. Орхус, Данія;
  2. Амстердам, Нідерланди;
  3. Берген, Норвегія;
  4. Брісбен, Австралія;
  5. Канберра, Австралія;
  6. Ескільстуна, Швеція;
  7. Женева, Швейцарія;
  8. Гельсінкі, Фінляндія;
  9. Єнчепінг, Швеція;
  10. Лондон, Велика Британія.

До рейтингу також увійшли Сінгапур, який розташувався на 26-му місці, Париж, який посів 40-й рядок, Токіо з 85-ю позицією, Стамбул на 149-му рядку. Закривають рейтинг Підгориця та Нікосія.

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