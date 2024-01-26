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Туризм

В Амстердамі пропонують дозволити кокаїн

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Амстердамі пропонують дозволити кокаїн

Мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що продаж та вживання кокаїну та інші наркотики в Нідерландах не мають бути кримінальним злочином. Вона назвала боротьбу з наркотиками “збоченою та контрпродуктивною”.

В інтерв’ю газеті Financieele Dagblad Халсема наголосила, що ринки наркотичних речовин повинні регулюватися, щоб підірвати модель доходів “несумлінних злочинців”.

Водночас, мер пояснює, що виступає не за “поспішну легалізацію” кокаїну, а за його регулювання. Зокрема, подібне вже відбувається у пілотному проекті уряду Нідерландів щодо вирощування каннабісу, де той легально поставляється до кафе.

“Близько 80% ресурсів нашої поліції витрачається на боротьбу зі злочинами, пов’язаними з наркотиками. У Нідерландах та Бельгії вуличні ціни на кокаїн залишаються незмінними роками. Тому можна лише зробити висновок, що неймовірна кількість зусиль не вплинула на ринок”, – зазначила Халсема.

Вона належить до “все більшої групи вчених та управлінців”, які вважають “війну з наркотиками” не менш згубною, ніж самі наркотики.

Як відомо, Нідерланди були першопрохідниками у декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні людей не карають за споживання та продаж невеликої кількості марихуани, проте її вирощування з комерційною метою все ще заборонено.

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