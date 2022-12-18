Амстердам вводить заборону на кілька популярних видів туризму

Нове рішення ухвалено через надто ліберальні закони столиці Нідерландів щодо наркотиків, алкоголю та сексу, які створили цьому місту репутацію місця, де «все можна».

На думку влади, іноземні туристи скористалися таким іміджем міста, створивши для нього нові проблеми.

У зв’язку з цим заступник мера Амстердама Соф’ян Мбаркі наголосив на необхідності такого рішення: «Амстердам — місто світового масштабу, тому зацікавлене в інтересі іноземців та пожвавленні, але щоб зберегти наше місто придатним для життя, нам потрібно вибрати межі замість безвідповідального зростання».

Повідомляється, що Амстердам щорічно приймає понад 20 мільйонів іноземних гостей, що робить це місто одним із найвідоміших міст Європи. Однак сьогодні влада Амстердама намагається скоротити кількість мандрівників до весни наступного року, перешкоджаючи деяким видам відпочинку, що стали популярними.

Було наголошено, що не буде дозволено в’їзд до столиці Нідерландів туристам, які вживають канабіс та наркотики, а також секс-туристам.

Незважаючи на обмеження, що накладаються на мандрівників із вищезгаданих категорій, влада Амстердама продовжує тримати свої двері відчиненими для інших гостей. Визнається, що більшість іноземців роблять позитивний внесок у розвиток міста.

Раніше цього року мер Амстердама Фемке Халсема наголосила, що місто планує закрити всі кофешопи з марихуаною, щоб контролювати місцевий ринок легких наркотиків.

«Багато основних проблем у місті підживлюються ринком канабісу: від неприємностей, викликаних наркотуризмом, до серйозних злочинів і насильства. Заборона продажу туристам є необхідним втручанням та першим кроком на шляху до регулювання», — наголосила столичний мер.

Згідно з дослідженням, проведеним місцевою владою, для задоволення місцевого попиту достатньо залишити 66 із 166 ліцензованих кав’ярень у столиці Нідерландів.

Дослідження, проведене урядом Нідерландів, показало, що загалом 58 відсотків іноземних мандрівників, які дісталися столиці країни, обрали саме це місто з метою вживання наркотиків.