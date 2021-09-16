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Небачений малюнок Ван Гога побачив світ (Фото)

Гліб Парфененко
Небачений малюнок Ван Гога побачив світ

Що ніколи раніше не демонструвався малюнок Вінсента Ван Гога, який зображає виснаженого старого, був вперше виставлений в музеї Амстердама.

Картина “Змучений”, яку Ван Гог написав на початку своєї кар’єри в 1882 році, понад століття ховалася в приватній колекції одної голландської сім’ї. На невеликому малюнку намальованому олівцем, підписаному “Вінсент”, зображено літній робітник в жилеті, брюках і черевиках, що сидить на дерев’яному стільці обхопивши голову руками.

“Картину ніколи раніше не бачили. Вона вперше побачила світ”, – сказав Тео Медендорп, дослідник музею Ван Гога.

Незабаром після завершення картини, Ван Гог зробив схожий малюнок, який йому більше сподобався і який зараз знаходиться в колекції Музею Ван Гога під назвою “Зношені”. У колекції також є літографія з схожим сюжетом під назвою “Біля воріт вічності”.

Нова картина буде тимчасово експонуватися в музеї до 2 січня, після чого повернеться в приватну колекцію.

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