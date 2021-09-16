Небачений малюнок Ван Гога побачив світ (Фото)

Що ніколи раніше не демонструвався малюнок Вінсента Ван Гога, який зображає виснаженого старого, був вперше виставлений в музеї Амстердама.

Картина “Змучений”, яку Ван Гог написав на початку своєї кар’єри в 1882 році, понад століття ховалася в приватній колекції одної голландської сім’ї. На невеликому малюнку намальованому олівцем, підписаному “Вінсент”, зображено літній робітник в жилеті, брюках і черевиках, що сидить на дерев’яному стільці обхопивши голову руками.

“Картину ніколи раніше не бачили. Вона вперше побачила світ”, – сказав Тео Медендорп, дослідник музею Ван Гога.

Незабаром після завершення картини, Ван Гог зробив схожий малюнок, який йому більше сподобався і який зараз знаходиться в колекції Музею Ван Гога під назвою “Зношені”. У колекції також є літографія з схожим сюжетом під назвою “Біля воріт вічності”.

Нова картина буде тимчасово експонуватися в музеї до 2 січня, після чого повернеться в приватну колекцію.