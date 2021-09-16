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Невиданный рисунок Ван Гога увидел мир (фото)

Глеб Парфененко
Невиданный рисунок Ван Гога увидел мир (фото)

Никогда ранее не демонстрировался рисунок Винсента Ван Гога, изображающий изможденного старика, был впервые выставлен в музее Амстердама.

Картина «Измученный», которую Ван Гог написал в начале своей карьеры в 1882 году, более века пряталась в частной коллекции одного голландской семьи. На небольшом рисунке нарисованному карандашом, подписанном «Винсент», изображены изможденный рабочий в жилете, брюках и ботинках, сидящий на деревянном стуле обхватив голову руками.

«Картину никогда раньше не видели. Она впервые увидела мир», — сказал Тео Медендорп, исследователь музея Ван Гога.

Вскоре после завершения картины, Ван Гог сделал похожий рисунок, который ему больше понравился и который сейчас находится в коллекции Музея Ван Гога под названием «Изношенные». В коллекции также есть литография с похожим сюжетом под названием «У ворот вечности».

Новая картина будет временно экспонироваться в музее до 2 января, после чего вернется в частную коллекцию.

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