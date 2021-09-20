Вчені намагаються пояснити аномалію, яку виявили над Антарктидою

Вчені намагаються пояснити аномалію, яку радіотелескоп ANITA зауважив над Антарктидою. Хоча з моменту відкриття пройшли роки, досі не вдається знайти пояснення, яке вкладається в прийняту модель фізики.

Йдеться про спостереження нейтринних частинок, які були зареєстровані не як ті що виходять з космосу, а як вихідні з поверхні земної кулі.

Вчені припускають, що загадка може полягати у властивостях льоду в Антарктиді, про які ми не знаємо, чи в печерах, глибоко прихованих під льодом. У той же час, однак, висуваються більш «фантастичні» теорії, що пояснюють це явище.

Серед гіпотетичних рішень – вплив темної матерії, яка поки залишається теоретично, оскільки її існування не підтверджено. Інша ідея вказує на існування паралельного всесвіту, заповненого антиречовиною, в якому час тече в протилежному напрямку.

Вчені визнають, що це ймовірні сценарії, але поки немає ніяких підстав розглядати будь-який з них, крім цікавості. Як вони відзначають, розчарування, що виникає в результаті невдалих спроб пояснити аномалію за допомогою відомих діаграм, підживлює уяву.