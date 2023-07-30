Туризму в Європі пророкували повний колапс з 2025 року

“Швидкий колапс” глобальної системи океанських течій приведе до кінця туризму в Європі. Населення буде не для подорожей. Такі висновки американських вчених публікує відомий науковий журнал Nature.

Як заявили експерти, йдеться про так звану систему AMOC (Atlantic Meridional Overturning Current) – це грандіозна система течій в Атлантичному океані, яка несе воду з екватора до полюсів, а холодну воду назад до екватора. Всім відомий Гольфстрім є лише частиною відгалуженням AMOC.

Гольфстрім дуже важливий для всієї Західної цивілізації, бо завдяки йому в Європі та Північній Америці створено комфортні умови для розвитку сучасного людства, включаючи і таку галузь як туризм. По суті, Гольфстрім є теплою течією, яка нагріває арктичне повітря, що переноситься вітрами на північний захід Європи, через що клімат у Європі тепліше в середньому на 5°С, ніж має бути в цих широтах. Це означає, що зупинка Гольфстріму загрожує серйозним похолоданням у Західній Європі та Північній Америці. Регіони в такому разі чекають на суворі зими. Втім, Гольфстрім впливає на клімат усієї Землі, і при його зупинці на всій планеті відбуватимуться посухи та всілякі погодні катаклізми.

У той же час, хоч як це дивно, майбутній Льодовиковий період трапиться через теперішнє потепління: за рахунок танення арктичного льоду до солоної води океану домішуються величезні маси талої прісної води. А значить вода стає менш щільною та легшою. внаслідок чого вона накопичується на поверхні і заважає конвекційним процесам, іншими словами, вона починає блокувати течії.

Катастрофа, на думку вчених, може статися будь-якої миті у проміжку з 2025 року до 2095 року, хоча раніше вважалося, що це питання кількох століть.

Зазначимо, що до таких невтішних висновків вчені прийшли на основі комп’ютерного моделювання, використовуючи дані з 1870 і по наш час про температуру поверхні води в районі субполярного кругообігу – це ділянка Гольфстріму біля Гренландії, де теплі південні води опускаються на дно і холодними повертаються до дна. Температура на цій ділянці якраз і характеризує інтенсивність течії Гольфстріму. І як тепер з’ясувалося, інтенсивність течії останнім часом почала сильно сповільнюватися, досягнувши мінімального значення за останні 1000 років.

“Зовсім скоро система течій AMOC може завмерти, що катастрофічно позначиться на всій екосистемі планети”, – запевняють американські вчені. Вони особливо наголосили, що AMOC є глобальним конвеєром води на планеті та відіграє ключову роль у кліматичній системі.

Якщо прогнози американських вчених збудуться і система течій «встане», туризму прийде кінець, як і загалом нормального життя. За їхніми прогнозами, літо стане спекотнішим, зими набагато холоднішими. Крім того, підніметься рівень води в морях, затопивши частину приморських держав — зокрема, постраждають і основні «пляжні» країни та острови.