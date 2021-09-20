Ученые пытаются объяснить аномалию, которую обнаружили над Антарктидой

Ученые пытаются объяснить аномалию, которую радиотелескоп ANITA заметил над Антарктидой. Хотя с момента открытия прошли годы, до сих пор не удается найти объяснение, которое укладывается в принятую модель физики.

Речь идет о наблюдении нейтринных частиц, которые были зарегистрированы не как исходящие из космоса, а как исходящие с поверхности земного шара, а не как результат отражения.

Ученые предполагают, что загадка может заключаться в свойствах льда в Антарктиде, о которых мы не знаем, или в пещерах, глубоко скрытых подо льдом. В то же время, однако, выдвигаются более «фантастические» теории, объясняющие это явление.

Среди гипотетических решений — влияние темной материи, которая пока остается теоретически, поскольку ее существование не подтверждено. Другая идея указывает на существование параллельной вселенной, заполненной антивеществом, в которой время течет в противоположном направлении.

Ученые признают, что это вероятные сценарии, но пока нет никаких оснований рассматривать любой из них, кроме любопытства. Как они отмечают, разочарование, возникающее в результате неудачных попыток объяснить аномалию с помощью известных диаграмм, подпитывает воображение.