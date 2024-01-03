Фотограф Флоріан Леду став літописцем кліматичних змін — зі своїх подорожей за полярне коло він привозить фотосвідчення того, що криги на наших очах перестають бути вічними.

Вперше побувавши за полярним колом у десять років разом із батьками, Флоріан закохався у романтику Півночі, де можна подорожувати, тижнями не зустрічаючи жодних ознак цивілізації. Однак сьогодні він все частіше бачить, як люди, навіть ніколи не буваючи у цих краях, змінюють їх до невпізнання.

У своєму проєкті Arctic Arts Льоду співпрацює з вченими та захисниками природи: поки ті збирають дані та проводять дослідження, він фіксує за допомогою своєї камери та дрону живі докази того, що відбувається з планетою.

Заради цього свого часу він покинув офісну роботу і тепер все більше часу проводить не в метушні мегаполісу, а в тиші Арктики. Там, за словами Флоріана, він найбільш гостро відчуває своє єднання з природою та самим життям.