Топ-5 найнезвичайніших аеропортів світу

Зазвичай аеропорти не вважаються чимось дивовижним та здатним привернути увагу туристів. Але це велика помилка, що вони можуть вважатися предметом мистецтва чи темою для обговорення.

У цій статті розглянемо п’ять незвичайних та дивовижних аеропортів, перебування в яких може запам’ятатися назавжди та стати початком великих пригод.

Перше місце у списку займає маленький грецький аеропорт, розташований на острові Кастелорізо, площа якого становить лише дев’ять квадратних кілометрів. Аеропорт тут крихітний, а скоріше його немає: це просто будка та дуже коротка злітна смуга. Літаки літають маленькі, і щоби злетіти їм необхідно спочатку спуститися до води, а вже потім піднятися в повітря. Трохи моторошно, зате види на острів та море відкриваються космічні.

На другому місці знаходиться аеропорт принцеси Юліани на острові Святого Мартіна (належить до Нідерландів). Він вважається одним із найнебезпечніших у світі. Злітно-посадкова смуга знаходиться дуже близько до берега, тому літакам доводиться пролітати над головами туристів за 10-20 метрів.

Аеропорт Гібралтар, що належить до володінь Великобританії, почесно посідає третє місце в цьому рейтингу, тому що його ЗПС перетинає автомобільну дорогу, рух якої доводиться зупиняти, коли якомусь літаку або гелікоптеру треба зайти на посадку.

Дивним і незвичайним є аеропорт Айс Ранвей в Антарктиці, де посадкова смуга є чистим снігом і льодом. Щоправда, ним можна користуватися лише до початку грудня — потім ламається лід і вже немає жодної можливості приземлитися.

Ще одним досить екстремальним аеропортом вважається аеропорт Ядін у Даочені, у Тибеті. Він відкрився у 2013 році та розташовується на висоті 4411 метрів над рівнем моря. Ця висота рекордна для розміщення аеропорту, а сам термінал нагадує тарілку, що літає.

Звичайно, є ще достатньо цікавих аеропортів, в яких було б цікаво побувати.