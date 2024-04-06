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Наука

Вчені назвали місце із найчистішим повітрям на Землі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вчені назвали місце із найчистішим повітрям на Землі
Photo by Brian McMahon` on Unsplash

Австралійські вчені з Університету Монаша визначили місце із найчистішим повітрям на Землі. Їм виявився простір над Південним океаном, що омиває Антарктику.

Як показав аналіз атмосфери за допомогою супутникових спостережень, чистота повітря над Антарктикою пов’язана не тільки з відсутністю людської діяльності, але і з активністю фітопланктону.

Крім того, Південний океан виявився найхмарнішим місцем на Землі, де дуже часто випадають опади. Інтенсивні зливи та снігопади вимивають із повітря частки забруднюючих аерозолів. Хмарний покрив над Антарктикою має особливу пористу структуру. Кожен такий осередок може виробляти до шести разів більше дощу, порівняно з хмарами в інших частинах світу.

“Дощ змиває аерозолі з неба майже так само, як пральна машина очищає одяг. Після проходження холодного фронту повітря стає чистим”, – зазначили фахівці.

За словами вчених, їхнє відкриття допоможе краще зрозуміти, як опади здатні видаляти пил та інші забруднювачі з повітря.

Дослідження опубліковано у журналі Сlimate and Atmospheric Science (CAS).

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