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Пасажир круїзного лайнера впав у Мексиканську затоку і провів у воді майже 20 годин

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир круїзного лайнера впав у Мексиканську затоку і провів у воді майже 20 годин

Як повідомляє New York Post, пасажир круїзного лайнера Carnival Valor, який курсував у Мексиканській затоці, впав за борт під час круїзу і майже 20 годин провів у воді, перш ніж його нарешті врятували.

Відсутність 28-річного пасажира на судні першою помітила його сестра, з якою він був у барі. Чоловік пішов у туалет близько 23:00 у середу ввечері, так і не повернувся, а його сестра повідомила про зникнення брата лише наступного дня.

За даними круїзної компанії Carnival Cruise Line, людину у воді помітили члени екіпажу суховантажного судна і викликали на допомогу вертоліт.

Рятувати чоловіка вирушила берегова охорона США, співробітники якої назвали дивом те, що турист вижив. Наразі постраждалий перебуває у стабільному стані.

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