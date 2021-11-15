Существует ли полезная мука? Какие виды муки выбрать как самую полезную

Мука – неотъемлемая часть рациона. Из него делают хлеб, макароны, выпечку, любимые блюда, веками присутствовавшие в культуре многих народов. Хлеб и макароны являются частью рациона, но, как мы знаем, белая пшеничная мука считается одним из главных врагов стройной фигуры. Также считается фактором повышенного риска диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения.

При поиске здоровой и полезной альтернативы белой, пшеничной муке, одно из наших главных соображений является степень очищения. Чем более рафинированная мука, которую мы используем для всех видов выпечки, тем больше она теряет свою пищевую ценность. В процессе рафинирования пшеница лишается отрубей и зародышей, являющихся основными носителями питательной ценности. Без этих компонентов пшеница не содержит питательные вещества, пишет sciencedirect.com.

Таким образом, белая мука остается высококалорийной, но с низким содержанием полезных белков, клетчатки, полезных жиров и углеводов. По этой причине белая мука является одним из ведущих факторов ожирения, диабета, высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний.

Это означает, что, согласно WebMD, чем более рафинированная мука, тем выше риск для здоровья. Чем менее рафинированная мука, тем более полезен будет выбор. Наиболее полезными считаются мука на основе зерен, мука грубого помола, ореховая мука.

Какие питательные качества нерафинированной муки и альтернативной муки?

Есть много вариантов выбора здоровой муки. Среди них миндаль, кокос, рис, овес, киноа, цельнозерновая неочищенная пшеница. Люди, которые пытаются исключить из своего рациона белую муку и макароны без глютена, могут включать ореховую муку, миндальную муку, кокосовую муку и овсяную муку. Кокосовая мука – это не ореховая мука, но все же это очень хороший выбор, особенно для людей, страдающих аллергией на орехи.

Миндальная и кокосовая мука очень богата полезными жирами и клетчаткой, в них меньше углеводов, что делает их отличными средствами для контроля уровня сахара в крови и инсулина. По данным Института Джонса Хопкинса, миндальная мука является очень хорошим источником магния и витамина Е.

Злаки – отличный выбор, и они не менее полезны, чем орехи. Мука из риса, гречихи, овса, киноа не содержит глютена. В то же время они очень богаты белком, клетчаткой, витамином B6, железом, калием, кальцием. Нерафинированная пшеничная мука содержит глютен, но содержит полный набор питательных веществ, доступных в цельнозерновых продуктах. По данным сайта healthline.com, это отличный источник сложных углеводов, клетчатки, железа и калия.

Есть много вариантов выбора полезной муки, кроме очищенной белой муки. Не бойтесь отведать каждое из них. Они заслуживают места за столом.