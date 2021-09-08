ВООЗ: в країнах з високим рівнем вакцинації спостерігається зростання захворюваності

Світ знаходиться на плато з точки зору захворюваності коронавірус, але ситуація в різних регіонах різна, заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керхове.

«Ми досягли плато, але воно знаходиться на досить високому рівні», – сказала вона під час онлайн-розмови з користувачами в соціальних мережах.

Останнім часом щодня реєструється від 4,4 до 4,5 мільйонів випадків зараження та від 72 до 78 000 смертей.

У Північній і Південній Америці спостерігається зростання числа позитивних і смертельних випадків. Згідно з даними, наведеними BGNES, в Європі спостерігається зниження позитивних показників і зростання смертності, а в Африці їх число зменшуеться.

«Ситуація тривожна, особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструмент для боротьби з нею», – сказала експерт.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан також висловив стурбованість.

«Ми повертаємося до ситуації, в якій не хотіли б опинитися. У деяких країнах з високим рівнем вакцинації спостерігається зростання захворюваності», – сказав він. За його словами, це означає, що вірус продовжує мати великий потенціал.