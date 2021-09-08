ВОЗ с тревожными данными: в странах с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости

Мир находится на плато с точки зрения заболеваемости коронавирусом, но ситуация в разных регионах разная, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове.

«Мы достигли плато, но оно находится на достаточно высоком уровне», — сказала она во время онлайн-беседы с пользователями в социальных сетях.

В последнее время ежедневно регистрируется от 4,4 до 4,5 миллионов случаев заражения и от 72 до 78 000 смертей.

В Северной и Южной Америке наблюдается рост числа положительных и смертельных случаев. Согласно данным, приведенным BGNES, в Европе наблюдается снижение положительных показателей и рост смертности, а в Африке их число уменьшается.

«Ситуация тревожная, особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструмент для борьбы с ней», — сказала эксперт.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан также выразил обеспокоенность.

«Мы возвращаемся к ситуации, в которой не хотели бы оказаться. В некоторых странах с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости», — сказал он. По его словам, это означает, что вирус продолжает иметь большой потенциал.