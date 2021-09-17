Вчені зробили революційне відкриття про ймовірну причину хвороби Альцгеймера

Австралійські дослідники зробили революційне відкриття про ймовірну причину хвороби Альцгеймера, яка може допомогти запобігти розвитку цього вбивчого захворювання.

Дослідники з Університету Кертина в Перті виявили, що токсичні жирові білки, які просочуються з кровотоку в мозок, є ймовірною причиною хвороби Альцгеймера, повідомляє Greek City Times.

Професор Джон Мамо, провідний дослідник і директор Науково-дослідного інституту інновацій в галузі охорони здоров’я імені Кертина, оголосив про це відкриття.

«Хотя было известно, что основной характеристикой людей, живущих с болезнью Альцгеймера, является накопление токсичных белковых отложений в головном мозге, до сих пор не было ясно, откуда они возникли и почему они откладываются в мозгу», – сказал он.

Хвороба Альцгеймера поступово руйнує пам’ять і мислення людини і, в кінцевому підсумку, здатність виконувати прості завдання.

Це перший випадок, коли дослідження показало, що токсичні білки утворюються за межами мозку.

Професор Мамо сказав: “Цей шлях “кровотік в мозок” важливий, тому що якщо ми зможемо управляти рівнем липопротеин-амілоїду в крові і запобігти його витік в мозок, це створить потенційно нові методи лікування для запобігання і уповільнення розвитку хвороби Альцгеймера і втрати пам’яті” .

Голова Асоціації хвороби Альцгеймера Західної Австралії професор Уоррен Хардінг сказав, що результати дослідження можуть надати величезний глобальний вплив на мільйони людей, які живуть з цим розладом.