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Медицина

Вчені зробили революційне відкриття про ймовірну причину хвороби Альцгеймера

Гліб Парфененко
Революційне відкриття хвороби Альцгеймера

Австралійські дослідники зробили революційне відкриття про ймовірну причину хвороби Альцгеймера, яка може допомогти запобігти розвитку цього вбивчого захворювання.

Дослідники з Університету Кертина в Перті виявили, що токсичні жирові білки, які просочуються з кровотоку в мозок, є ймовірною причиною хвороби Альцгеймера, повідомляє Greek City Times.

Професор Джон Мамо, провідний дослідник і директор Науково-дослідного інституту інновацій в галузі охорони здоров’я імені Кертина, оголосив про це відкриття.

«Хотя было известно, что основной характеристикой людей, живущих с болезнью Альцгеймера, является накопление токсичных белковых отложений в головном мозге, до сих пор не было ясно, откуда они возникли и почему они откладываются в мозгу», – сказал он.

Хвороба Альцгеймера поступово руйнує пам’ять і мислення людини і, в кінцевому підсумку, здатність виконувати прості завдання.

Це перший випадок, коли дослідження показало, що токсичні білки утворюються за межами мозку.

Професор Мамо сказав: “Цей шлях “кровотік в мозок” важливий, тому що якщо ми зможемо управляти рівнем липопротеин-амілоїду в крові і запобігти його витік в мозок, це створить потенційно нові методи лікування для запобігання і уповільнення розвитку хвороби Альцгеймера і втрати пам’яті” .

Голова Асоціації хвороби Альцгеймера Західної Австралії професор Уоррен Хардінг сказав, що результати дослідження можуть надати величезний глобальний вплив на мільйони людей, які живуть з цим розладом.

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