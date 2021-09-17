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Революционное открытие о болезни Альцгеймера

Глеб Парфененко
Революционное открытие о болезни Альцгеймера

Австралийские исследователи сделали открытие о вероятной причине болезни Альцгеймера, которая может помочь предотвратить развитие этого убийственного заболевания.

Исследователи из Университета Кертина в Перте обнаружили, что токсичные жировые белки, которые просачиваются из кровотока в мозг, является вероятной причиной болезни Альцгеймера, сообщает Greek City Times.

Профессор Джон Мама, ведущий исследователь и директор Научно-исследовательского института инноваций в области здравоохранения имени Кертина, объявил об этом открытии.

«Хотя было известно, что основной характеристикой людей, живущих с болезнью Альцгеймера, является накопление токсичных белковых отложений в головном мозге, до сих пор Не было ясно, откуда они возникли и почему они откладываются в мозгу», — сказал он.

Болезнь Альцгеймера постепенно разрушает память и мышление человека и, в конечном итоге, способность выполнять простые задачи.

Это первый случай, когда исследование показало, что токсичные белки образуются за пределами мозга.

Профессор Мама сказал: «Этот путь «кровоток в мозг» важен, потому что если мы сможем управлять уровнем липопротеин-амилоида в крови и предотвратить его утечка в мозг, это создаст потенциально новые методы лечения для предотвращения и замедления развития болезни Альцгеймера и потери памяти «памяти».

Председатель Ассоциации болезни Альцгеймера Западной Австралии профессор Уоррен Хардинг сказал, что результаты исследования могут оказать огромное глобальное влияние на миллионы людей, живущих с этим расстройством.

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