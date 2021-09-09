Вчені з Таїланду розробили новий метод виявлення COVID-19 через людський піт

Тайські вчені розробили метод виявлення нового коронавірусу в людському поті і на цьому тижні випробували його на практиці, повідомляє Reuters.

Зразок береться з пахвової западини. Аналіз проводиться на місці. Процес займає 15 хвилин.

За словами Чадина Колсіінга з університету Чулалонгорн в Бангкоку, ранні випробування, проведені за участю 2200 осіб, показали, що точність методу складає 95%, що порівнянно з ПЛР-тестом.

“Люди, заражені новим коронавірусом, виділяють певні хімічні речовини”, – сказав він. – Це відкриття дозволило нам зафіксувати специфічні запахи що виділяються”.

Великобританія і США також розробляють методи виявлення нового коронавируса в поту.