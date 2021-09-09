Ученые разработали новый метод выявления COVID-19

Тайские ученые разработали метод выявления нового коронавируса в человеческом поте и на этой неделе испытали его на практике, сообщает Reuters.

Образец берется из подмышечной впадины. Анализ проводится на месте. Процесс занимает 15 минут.

По словам Чадина Колсиинга из университета Чулалонгорн в Бангкоке, ранние испытания, проведенные с участием 2200 человек, показали, что точность метода составляет 95%, что сравнимо с ПЦР-тестом.

«Люди, зараженные новым коронавирусом, выделяют определенные химические вещества», — сказал он. — Это открытие позволило нам зафиксировать выделяемые специфические запахи».

Великобритания и США также разрабатывают методы обнаружения нового коронавируса в поту.