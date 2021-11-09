Вакцини проти COVID-19 не допомагають? Що кажуть факти

Чому повністю вакциновані люди все одно заражаються коронавірусом, а в деяких випадках навіть помирають від Covid-19? І чи виправдані твердження про неефективність вакцини? Ось що свідчить перевірка фактів.

“Вакцини не працюють!” – Цей бойовий клич останнім часом звучить на повну силу, особливо у соціальних мережах. Хибна заява про «невдачу вакцини» в основному заснована на випадках, коли повністю вакциновані люди (особливо літні) все ж таки інфікуються, а в деяких випадках навіть помирають, пише Deutsche Welle.

Що кажуть факти

За роки до пандемії німецький спеціалізований інститут Роберта Коха виявив можливі варіанти, за яких вакцина не спрацює. Їх два: вакцина або зовсім не діє через органічні або вікові особливості вакцинованого, або її дія з часом знижується.

Фахівці зовсім не сперечаються, що вакцинація з часом втрачає чинність. «Чим старші люди, тим швидше зникає їхній імунний захист», – пояснює Райнхольд Форстер з Інституту імунології в Ганновері.

Інститут Роберта Коха також зазначає у своєму останньому оновленні, що ефективність вакцин вже знижується. Угур Шахін, один із творців вакцини BiontechPfizer, також майже рік тому сказав, що, за його оцінкою, мінімальний імунний захист становить від двох з половиною до трьох місяців. Він попередив, що якщо вірус продовжить поширюватися, вакцинацію, ймовірно, потрібно буде оновлювати кожні півтора роки. А кілька місяців тому Шахін додав, що третя доза його вакцини є важливою для хорошого імунітету.

На цьому тлі, природно, спалахнула дискусія про оновлення вакцини так званою «бустерною дозою». Нещодавні новини з Ізраїлю також показують, що ревакцинація уповільнює поширення вірусу та підвищує імунний захист у найбільш уразливих вікових групах.

Багато людей плутають функції імунної системи, тому давайте розставимо все по порядку: вакцинація захищає людину від інфекції та від тяжкого розвитку хвороби, але також захищає людей навколо неї від інфекції. Тобто вакцинована людина менше схильна до ризику зараження, і навіть у разі зараження хвороба прогресує легше. А по-друге, оскільки у вакцинованої людини менший ризик зараження, він менш небезпечний для оточуючих.

Звідси випливає, що у молодих людей ревакцинація служить в основному для захисту інших, а у літніх та хворих вона особливо важлива проти інфекції, особливо з дельта-мутацією вірусу.

Де провал

На тлі всього вищесказаного загальні висновки про те, що ефект перших доз вакцини, що знижується, означав, що вакцини зазнали невдачі, є необґрунтованими. Навпаки. Досвід країн із високим рівнем вакцинації, таких як Іспанія, Португалія чи скандинавські країни, показує, що випадків інфікування та тяжких захворювань значно менше, ніж у країнах, де мало вакцинованих, таких як Болгарія та Росія.

У цьому сенсі, якщо є якісь підстави говорити про «невдачу вакцинації», це не ефективність самих вакцин, а небажання багатьох людей пройти імунізацію.