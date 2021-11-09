Вакцины против COVID-19 не помогают? Что говорят факты

Почему полностью вакцинированные люди все равно заражаются коронавирусом, а в некоторых случаях даже умирают от Covid-19? И оправданы ли утверждения о неэффективности вакцины? Вот что свидетельствует проверка фактов.

«Вакцины не работают!» — Этот боевой клич в последнее время звучит в полную силу, особенно в социальных сетях. Ошибочное заявление о «неудаче вакцины» в основном основано на случаях, когда полностью вакцинированные люди (особенно пожилые) все же инфицируются, а в некоторых случаях даже умирают? пишет Deutsche Welle.

Что говорят факты

За годы до пандемии немецкий специализированный институт Роберта Коха обнаружил возможные варианты, при которых вакцина не сработает. Их два: вакцина либо совсем не действует из-за органических или возрастных особенностей вакцинированного, либо ее действие со временем снижается.

Специалисты отнюдь не спорят, что вакцинация со временем теряет силу. «Чем старше люди, тем быстрее исчезает их иммунная защита», – объясняет Райнхольд Форстер из Института иммунологии в Ганновере.

Институт Роберта Коха отмечает в своем последнем обновлении, что эффективность вакцин уже снижается. Угур Шахин, один из создателей вакцины BiontechPfizer, также почти год назад сказал, что, по его оценке, минимальная иммунная защита составляет от двух с половиной до трех месяцев. Он предупредил, что если вирус продолжит распространяться, вакцинацию, вероятно, нужно обновлять каждые полтора года. А несколько месяцев назад Шахин добавил, что третья доза его вакцины важна для хорошего иммунитета.

На этом фоне, естественно, разразилась дискуссия об обновлении вакцины так называемой «бустерной дозой». Недавние новости из Израиля также показывают, что ревакцинация замедляет распространение вируса и повышает иммунную защиту в наиболее уязвимых возрастных группах.

Многие люди путают функции иммунной системы, поэтому давайте расставим все по порядку: вакцинация защищает человека от инфекции и тяжелого развития болезни, но также защищает людей вокруг него от инфекции. То есть вакцинированный человек менее подвержен риску заражения, и даже в случае заражения болезнь прогрессирует легче. А во-вторых, поскольку у вакцинированного человека меньший риск заражения, он менее опасен для окружающих.

Отсюда следует, что у молодых людей ревакцинация служит в основном для защиты других, а у пожилых и больных она особенно важна против инфекции, особенно с дельта-мутацией вируса.

Где провал

На фоне всего вышесказанного общие выводы о том, что эффект первых доз снижающейся вакцины означал, что вакцины потерпели неудачу, необоснованны. Напротив. Опыт стран с высоким уровнем вакцинации, таких как Испания, Португалия или скандинавские страны, показывает, что случаев инфицирования и тяжелых заболеваний значительно меньше, чем в странах, где мало вакцинированных, таких как Болгария и Россия.

В этом смысле, если есть основания говорить о «неудаче вакцинации», это не эффективность самих вакцин, а нежелание многих людей пройти иммунизацию.