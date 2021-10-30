Топ 5 видів чаю що врятують при кашлі

Осінь і зима у нас асоціюються з прекрасним краєвидом, улюбленими святами, а також із застудою та грипом. Втома, біль у горлі, кашель… Недуги можуть тривати тижнями. Ми знаємо, що коли ми хворіємо на застуду чи грип, важливо пити достатню кількість рідини, зокрема корисних чаїв, які сприяють підвищенню імунітету та полегшенню кашлю. Хорошими прикладами таких є мурсальський чай, м’ятний чай, а також:

Чай з імбирем

Імбир здавна використовувався в китайській та індійській культурі та медицині як природний засіб від ряду захворювань. Це відмінний засіб від нудоти, газів у животі, болів у м’язах. Він також має антибактеріальну дію і допомагає полегшити кашель. Чай, приготований з прянощів, допомагає відкрити дихальні шляхи, зменшуючи запалення в грудях і горлі, підвищуючи захисні сили організму.

Чай з чебрецем

Чай з чебрецем є одним із найкращих чаїв від кашлю та відчуття тяжкості в грудях внаслідок застуди чи грипу. Згідно з німецьким дослідженням, трава, приготована у вигляді ароматного чаю, може допомогти при гострому бронхіті з продуктивним кашлем. Чебрець має антиоксидантні властивості, сприяє здоров’ю серця, мозку, зміцнює імунітет, допомагає зняти головний та м’язовий біль.

Ромашковий чай

Ромашка – це королева трав, коли ми страждаємо від застуди та грипу. Вважається, що вживання чаю з нього допомагає зменшити біль і запалення в горлі, грудях, та використовується як відхаркувальний засіб. Крім того, ромашковий чай усуває проблеми з травленням, мігрень, головний біль, покращує якість сну. Вважається, що ромашка знижує ризик раку, зміцнює імунітет тощо.

Чай з ехінацеї

Ехінацея — чудова трава для підвищення захисних сил організму проти застуди та грипу та одна з найбільш підходящих для полегшення кашлю. Західні дослідження показують, що ехінацея діє як на сухий, так і на вологий кашель, відкриваючи дихальні шляхи та зменшуючи запалення. Також вважається, що вона сприяє очищенню крові та лімфатичної системи.

Чай з гібіскуса

Приємний на смак, з інтенсивним кольором, чай з гібіскуса ефективно знімає симптоми кашлю та застуди, завдяки високій концентрації вітаміну С, який міститься в ньому. Його споживання також допомагає збалансувати кров’яний тиск і холестерин, але також вважається, що гібіскус знижує ризик утворення каменів у нирках.