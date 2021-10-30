Топ 5 видов чая, которые спасут при кашле

Осень и зима у нас ассоциируются с прекрасным видом, любимыми праздниками, а также с простудой и гриппом. Усталость, боль в горле, кашель… Болезни могут продолжаться неделями. Мы знаем, что когда мы болеем простудой или гриппом, важно пить достаточное количество жидкости, в частности полезных чаев, способствующих повышению иммунитета и облегчению кашля. Хорошими примерами таких являются мурсальский чай, мятный чай, а также:

Чай с имбирем

Имбирь давно использовался в китайской и индийской культуре и медицине как природное средство от ряда заболеваний. Это отличное средство от тошноты, газов в животе, болей в мышцах. Он также оказывает антибактериальное действие и помогает облегчить кашель. Чай, приготовленный из пряностей, помогает открыть дыхательные пути, уменьшая воспаление в груди и горле, повышая защитные силы организма.

Чай с тимьяном

Чай с тимьяном является одним из лучших чаев от кашля и ощущения тяжести в груди вследствие простуды или гриппа. Согласно немецкому исследованию, трава, приготовленная в виде ароматного чая, может помочь при остром бронхите с продуктивным кашлем. Тимьян обладает антиоксидантными свойствами, способствует здоровью сердца, мозга, укрепляет иммунитет, помогает снять головную и мышечную боль.

Ромашковый чай

Ромашка – это королева трав, когда мы страдаем от простуды и гриппа. Считается, что употребление чая из него помогает уменьшить боль и воспаление в горле, груди и используется как отхаркивающее средство. Кроме того, ромашковый чай устраняет проблемы с пищеварением, мигрень, головную боль, улучшает качество сна. Считается, что ромашка снижает риск рака, укрепляет иммунитет и т.д.

Чай из эхинацеи

Эхинацея – прекрасная трава для повышения защитных сил организма против простуды и гриппа и одна из наиболее подходящих для облегчения кашля. Западные исследования показывают, что эхинацея действует как на сухой, так и влажный кашель, открывая дыхательные пути и уменьшая воспаление. Также считается, что способствует очищению крови и лимфатической системы.

Чай из гибискуса

Приятный по вкусу, с интенсивным цветом, чай из гибискуса эффективно снимает симптомы кашля и простуды, благодаря высокой концентрации содержащегося в нем витамина С. Его потребление также помогает сбалансировать кровяное давление и холестерин, но также считается, что гибискус снижает риск образования камней в почках.