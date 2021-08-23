Що містять вакцини проти COVID-19

Жодна з схвалених ЄС вакцин проти COVID-19 не містить продуктів тваринного походження. Залежно від виду, крім одного або декількох антигенів, вакцини можуть містити інші компоненти.

Серед них:

освічений стабілізатори: підтримують стабільність компонентів вакцини;

освічені ад’юванти: покращують імунну відповідь вакцини шляхом посилення, прискорення і підтримки реакції протягом більш тривалого періоду часу (наприклад, алюміній).

освічені допоміжні речовини: допоміжні речовини, наприклад вода або хлорид натрію (сіль), а також консерванти або стабілізатори, завдяки вакцина залишається незмінною і активної при зберіганні.

Всі компоненти вакцини підлягають постійному контролю, щоб гарантувати, що їх зміст знаходиться на підтвердженому безпечному рівні. Регулюючі органи повинні перевірити, що переваги вакцин переважують ризики побічних реакцій.

Освічені деякі вакцини можуть також містити невеликі кількості інших речовин, що використовуються у виробничому процесі, таких як яєчний альбумін (яєчний білок) або неоміцин (антибіотик).

У випадках, коли такі речовини присутні в кількостях, які можуть викликати реакцію в чутливому або алергічному організмі, їх присутність описано в інформації про вакцину, призначеної для медичних працівників і пацієнтів. Наприклад, в листівці буде вказано, чи існують особливі запобіжні заходи для вакцинації людей з певними алергіями. Так йде справа з вакцинами, що містять невелику кількість яєць, у людей з алергією на яйця.

За даними Міністерства охорони здоров’я, всі чотири доступні вакцини проти COVID-19 – Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen – не містять яєць, консервантів і латексу.