Содержащие вакцины против COVID-19

Ни одна из одобренных ЕС вакцин против COVID-19 не содержит продуктов животного происхождения. В зависимости от вида, кроме одного или нескольких антигенов, вакцины могут содержать другие компоненты.

Среди них:

образованный стабилизаторы: поддерживают стабильность компонентов вакцины;

образованные адъюванты: улучшают иммунный ответ вакцины путем усиления, ускорения и поддержания реакции в течение более длительного периода времени (например, алюминий).

образованные вспомогательные вещества вспомогательные вещества, например вода или хлорид натрия (соль), а также консерванты или стабилизаторы, благодаря вакцина остается неизменной и активной при хранении.

Все компоненты вакцины подлежат постоянному контролю, чтобы гарантировать, что их содержание находится на подтвержденном безопасном уровне. Регулирующие органы должны проверить, что преимущества вакцин перевешивают риски побочных реакций.

Образованные некоторые вакцины могут также содержать небольшие количества других веществ, используемых в производственном процессе, как яичный альбумин (яичный белок) или неомицин (антибиотик).

В случаях, когда такие вещества присутствуют в количествах, которые могут вызвать реакцию в чувствительном или аллергическом организме, их присутствие описано в информации о вакцине, предназначенной для медицинских работников и пациентов. Например, в листовке будет указано, существуют особые меры предосторожности для вакцинации людей с определенными аллергиями. Так обстоит дело с вакцинами, содержащими небольшое количество яиц, у людей с аллергией на яйца.

По данным Министерства здравоохранения, все четыре доступны вакцины против COVID-19 — Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen — не содержат яиц, консервантов и латекса.