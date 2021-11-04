Популярні міфи про вуглеводи, в які ми досі віримо

Вуглеводи досі є одними з найбільш суперечливих макроелементів з точки зору дієти, схуднення та збільшення м’язової маси. Про них досі існує багато міфів, адже в останні десятиліття вуглеводи звинувачуються у спричиненні надмірної ваги як єдиного винуватця.

Виключення їх з раціону і зведення до абсолютного мінімуму за рахунок білків і жирів дає швидкі результати в схудненні, але чи дійсно це корисно для здоров’я?

Вуглеводи містять необхідні поживні речовини, які необхідні організму для повноцінної роботи щодня. Вони займають важливу частину ряду функцій в організмі, тому їх усунення в довгостроковій перспективі не є хорошою альтернативою.

Які міфи про вуглеводи все ще мають своїх прихильників?

Вуглеводи змушують набирати вагу

Споживання вуглеводів і збільшення ваги – це дві речі, які, здається, мають пряму залежність, але це не так. Ні вуглеводи, ні жири самі по собі не викликають збільшення ваги, кажуть вчені з Intermountain Care в штаті Юта, цитовані Healthline.com. Все зводиться до споживання калорій і їх співвідношення, а також від рівня фізичної активності. Якщо ви не спалюєте калорії за допомогою вправ, а їсте більше їжі, це неминуче призводить до збільшення ваги, незалежно від того, споживаєте ви вуглеводи чи ні.

Всі вуглеводи однакові

Дивно, але ще є люди, які вірять у цей міф. Вуглеводи не однакові. Зазвичай їх поділяють на прості та складні. А найнебезпечнішими для талії та здоров’я в цілому є додані рафіновані цукри у всіх їх видах.

Найменше впливають на рівень цукру та інсуліну складні вуглеводи. Овочі, злаки, бобові та цільні зерна містять складні вуглеводи, але вони також містять клітковину, білки та жири, які важливі для здорового обміну речовин.

Фрукти містять прості і складні вуглеводи, але вони також не мають такої шкідливої ​​дії, як цукор, оскільки містять багато клітковини, вітамінів, мінералів, антиоксидантів. Всі вони уповільнюють засвоєння глюкози.

Дієта з низьким вмістом вуглеводів не завжди є запорукою стрункої фігури

У довгостроковій перспективі виключення або мінімізація вуглеводів може мати багато побічних ефектів і навіть небезпечні наслідки. Крім того, що їх повне обмеження дуже складне, воно може пошкодити всі органи, системи і функції вашого тіла, навіть емоційний стан. Фрукти, овочі, бобові та цільні зерна містять виняткову різноманітність різних видів вуглеводів, які включають інші речовини, необхідні організму. Виключення вуглеводів позбавляє організм цінних поживних речовин.

Не все, що містить цукор, шкідливо. Доданий і рафінований цукор – це ті, які не повинні бути присутніми у вашому раціоні, оскільки вони дають вам лише порожні калорії без будь-якої поживної цінності. Однак цукри в фруктах необхідні, тому що разом з ними фрукти містять вітаміни, мінерали, клітковину, антиоксиданти. Як повідомляє Medical News Today, вилучення фруктів з раціону може серйозно зашкодити здоровому способу життя та стану організму.

Глікемічний індекс є найважливішим показником вуглеводів та їх впливу на рівень цукру в крові.

Глікемічний індекс дійсно є важливим показником того, як їжа викликає підвищення цукру в крові, але це не єдиний показник цього. Глікемічний індекс показує час, необхідний для розщеплення вуглеводів в організмі до глюкози. Іншим не менш важливим показником є ​​глікемічне навантаження, яке насправді показує, скільки чистих вуглеводів завантажує ваш організм. Ще один важливий момент у процесі травлення – чи ми їмо вуглеводи окремо чи в супроводі інших необхідних макроелементів – білків і жирів. В їх компанії вуглеводи засвоюються набагато повільніше.