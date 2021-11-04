Популярные мифы об углеводах в которые мы до сих пор верим

Углеводы до сих пор являются одними из самых спорных макроэлементов с точки зрения диеты, похудения и увеличения мышечной массы. О них до сих пор существует много мифов, ведь в последние десятилетия углеводы обвиняются в излишнем весе как единственном виновнике.

Исключение их из рациона и сведение к абсолютному минимуму за счет белков и жиров дает быстрые результаты в похудении, но действительно ли это полезно для здоровья?

Углеводы содержат необходимые питательные вещества, необходимые организму для полноценной работы ежедневно. Они занимают немаловажную часть ряда функций в организме, поэтому их устранение в долгосрочной перспективе не является хорошей альтернативой.

Какие мифы об углеводах все еще имеют своих поклонников?

Углеводы заставляют набирать вес

Потребление углеводов и увеличение веса – это две вещи, которые, кажется, имеют прямую зависимость, но это не так. Ни углеводы, ни жиры сами по себе не вызывают увеличения веса, говорят ученые из Intermountain Care в штате Юта, цитируемые Healthline.com. Все сводится к употреблению калорий и их соотношению, а также от уровня физической активности. Если вы не сжигаете калории с помощью упражнений, а едите больше пищи, это неизбежно приводит к увеличению веса, независимо от того, потребляете ли вы углеводы или нет.

Все углеводы одинаковы

Удивительно, но есть еще люди, которые верят в этот миф. Углеводы не одинаковы. Обычно их делят на простые и сложные. А наиболее опасными для талии и здоровья в целом добавлены рафинированные сахара во всех их видах.

Меньше всего влияют на уровень сахара и инсулина сложные углеводы. Овощи, злаки, бобовые и цельные зерна содержат сложные углеводы, но также содержат клетчатку, белки и жиры, которые важны для здорового обмена веществ.

Фрукты содержат простые и сложные углеводы, но они также не обладают таким вредным действием, как сахар, поскольку содержат много клетчатки, витаминов, минералов, антиоксидантов. Все они замедляют усвоение глюкозы.

Диета с низким содержанием углеводов не всегда является залогом стройной фигуры.

В долгосрочной перспективе исключение или минимизация углеводов могут иметь много побочных эффектов и даже опасные последствия. Кроме того, что их полное ограничение очень сложно, оно может повредить все органы, системы и функции вашего тела, даже эмоциональное состояние. Фрукты, овощи, бобовые и цельные зерна содержат исключительное разнообразие различных видов углеводов, которые включают в себя другие вещества, необходимые организму. Исключение углеводов лишает организм ценных питательных веществ.

Не все, что содержит сахар, вредно. Добавленный и рафинированный сахар – это те, которые не должны присутствовать в вашем рационе, поскольку они дают вам только пустые калории без питательной ценности. Однако сахара во фруктах необходимы, потому что вместе с ними фрукты содержат витамины, минералы, клетчатку, антиоксиданты. Как сообщает Medical News Today, извлечение фруктов из рациона может серьезно повредить здоровому образу жизни и состоянию организма.

Гликемический индекс является важнейшим показателем углеводов и их влиянием на уровень сахара в крови.

Гликемический индекс действительно является важным показателем того, как еда вызывает повышение сахара в крови, но это не единственный показатель этого. Гликемический индекс показывает время, необходимое для расщепления углеводов в организме до глюкозы. Другим не менее важным показателем является гликемическая нагрузка, которая показывает, сколько чистых углеводов загружает ваш организм. Еще один важный момент в процессе пищеварения – едим ли мы углеводы отдельно или в сопровождении других необходимых макроэлементов – белков и жиров. В их компании углеводы усваиваются гораздо медленнее.