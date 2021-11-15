Одна смерть кожні 5 секунд – є наслідком ускладнення цукрового діабету

Вже тридцять років 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби із діабетом. Цього дня народився сер Фредерік Бантінг, творець інсуліну. Всесвітній день діабету – найбільша у світі інформаційна кампанія, що охоплює 1 мільярд людей у ​​160 країнах світу як знак єдності Всесвітньої федерації діабету. Девіз глобальної кампанії на 2021-2023 роки: “Доступна допомога при діабеті – коли, якщо не зараз”.

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з діабетом останні статистичні дані про захворювання показують, що 537 мільйонів дорослих людей у ​​всьому світі страждають на діабет. За прогнозом на 2030 рік, ця кількість збільшиться до 643 мільйонів осіб, а до 2045 року кількість хворих досягне 783 мільйонів, або понад 12% населення світу.

• 1 з 10 (10,5%) дорослих страждає на діабет.

• 4 із 5 (81%) людей із діабетом живуть у країнах з низьким або середнім рівнем доходу.

• 44,7% людей похилого віку з діабетом (240 мільйонів осіб) не мають діагнозу.

• 6,7 мільйона смертей у 2021 році є результатом діабету та його ускладнень – 1 смерть кожні 5 секунд.

• 541 мільйон дорослих страждають порушенням толерантності до глюкози, що наражає їх на високий ризик діабету 2 типу.

Багато людей живуть з предіабетом та діабетом, не знаючи і не підозрюючи про своє захворювання. Було показано, що ці захворювання вражають серцево-судинну та нервову системи, нирки, очі та навіть зуби та погіршують якість життя.

Надмірна вага – один з основних факторів, що викликають діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, рак та інші. Ожиріння та діабет входять до факторів ризику тяжчого перебігу, госпіталізації і навіть смерті пацієнтів з інфекцією COVID-19.

• Своєчасне виявлення та лікування переддіабету призводить до затримки або навіть припинення його прогресування до діабету типу 2. За останні кілька десятиліть у ЄС спостерігається тенденція до збільшення поширеності переддіабету. Він був визначений як фактор ризику розвитку діабету типу 2, що клінічно проявляється. Викликає занепокоєння той факт, що у половини людей з переддіабетом діабет 2 типу розвивається протягом п’яти років, а до 70% з них – протягом життя. За даними Міжнародної федерації діабету, третина людей з предіабетом у віці від 20 до 39 років – вони житимуть протягом багатьох років з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу. Покрокова інформаційна кампанія з питань здоров’я буде також спрямована на боротьбу з надмірною вагою, ожирінням та метаболічним синдромом, які безпосередньо пов’язані з розвитком переддіабету та діабету 2 типу.

• Надмірна вага та ожиріння в останні роки торкаються все більше і більше людей, у тому числі дітей та підлітків. Неправильне харчування та відсутність фізичних вправ – деякі з основних причин цього. Якісна зміна способу життя може призвести до довгострокового поліпшення здоров’я та запобігти розвитку інсулінорезистентності, діабету та серцево-судинних ускладнень.

• Метаболічний синдром є глобальною проблемою і торкається великої кількості людей, ризик збільшується з віком та надмірною вагою. Більшість досліджень показують, що захворюваність у США та Європі становить понад 25% населення. Більше 65% смертності, у тому числі в Болгарії, спричинено серцево-судинними захворюваннями, які є частиною метаболічного синдрому.

• Своєчасне виявлення та лікування переддіабету призводить до затримки або навіть припинення його прогресування в діабет.

• Зміна способу життя – найкраща профілактика! Люди, яким вдається скинути від 5 до 7% маси тіла за рахунок інтенсивної зміни способу життя, мають на 58% менший ризик розвитку діабету 2 типу.

• Фармакологічна терапія надається пацієнтам, які не можуть впоратися зі зміною способу життя.

Покрокова інформаційна кампанія з питань здоров’я, присвячена боротьбі з предіабетом та діабетом, протягом 2022 року зосередить зусилля на зміні способу життя та покращенні діагностики груп ризику – факторів, які можуть успішно запобігти або уповільнити розвиток цукрового діабету 2 типу.