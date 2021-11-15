Одна смерть каждые 5 секунд является следствием осложнения сахарного диабета

Уже тридцать лет 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день родился сэр Фредерик Бантинг, создатель инсулина. Всемирный день диабета – крупнейшая в мире информационная кампания, охватывающая 1 миллиард человек в 160 странах мира как знак единства Всемирной федерации диабета. Девиз глобальной кампании на 2021-2023 годы: «Доступная помощь при диабете – когда, если не сейчас».

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом последние статистические данные о заболевании показывают, что 537 миллионов взрослых людей во всем мире страдают диабетом. По прогнозу на 2030 год, это количество увеличится до 643 миллионов человек, а к 2045 году количество заболевших достигнет 783 миллионов, или более 12% населения мира.

• 1 из 10 (10,5%) взрослых страдает диабетом.

• 4 из 5 (81%) людей с диабетом живут в странах с низким или средним уровнем дохода.

• 44,7% пожилых людей с диабетом (240 миллионов человек) не имеют диагноза.

• 6,7 миллиона смертей в 2021 году являются результатом диабета и его осложнений – 1 смерть каждые 5 секунд.

• 541 миллион взрослых страдают нарушением толерантности к глюкозе, что подвергает их высокому риску диабета 2 типа.

Многие люди живут с преддиабетом и диабетом, не зная и не подозревая о своем заболевании. Было показано, что эти заболевания поражают сердечно-сосудистую и нервную системы, почки, глаза и даже зубы и ухудшают качество жизни.

Избыточный вес – один из основных факторов, вызывающих диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие. Ожирение и диабет входят в факторы риска более тяжелого течения, госпитализации и даже смерти пациентов с инфекцией COVID-19.

• Своевременное выявление и лечение преддиабета приводит к задержке или даже прекращению его прогрессирования диабета типа 2. За последние несколько десятилетий в ЕС наблюдается тенденция к увеличению распространенности преддиабета. Он был определен как фактор риска развития диабета типа 2, что клинически проявляется. Вызывает беспокойство тот факт, что у половины людей с преддиабетом диабет 2 типа развивается в течение пяти лет, а до 70% из них – в течение жизни. По данным Международной федерации диабета, треть людей с предиабетом в возрасте от 20 до 39 лет – они будут жить в течение многих лет с повышенным риском развития диабета 2 типа. Пошаговая информационная кампания по вопросам здоровья будет также направлена ​​на борьбу с избыточным весом, ожирением и метаболическим синдромом, напрямую связанными с развитием преддиабета и диабета 2 типа.

• Избыточный вес и ожирение в последние годы затрагивают все больше и больше людей, включая детей и подростков. Неправильное питание и отсутствие физических упражнений – некоторые из основных причин этого. Качественное изменение образа жизни может привести к долгосрочному улучшению здоровья и предотвратить развитие инсулинорезистентности, диабета и сердечно-сосудистых осложнений.

• Метаболический синдром является глобальной проблемой и затрагивает множество людей, риск увеличивается с возрастом и избыточным весом. Большинство исследований показывает, что заболеваемость в США и Европе составляет более 25% населения. Более 65% смертности, в том числе в Болгарии, вызвано сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися частью метаболического синдрома.

• Своевременное выявление и лечение преддиабета приводит к задержке или даже прекращению его прогрессирования в диабет.

• Изменение образа жизни – лучшая профилактика! Люди, которым удается сбросить от 5 до 7% массы тела за счет интенсивного изменения образа жизни, имеют на 58% меньший риск развития диабета 2 типа.

• Фармакологическая терапия предоставляется пациентам, которые не справляются с изменением образа жизни.

Пошаговая информационная кампания по здоровью, посвященная борьбе с предиабетом и диабетом, в течение 2022 года сосредоточит усилия на изменении образа жизни и улучшении диагностики групп риска – факторов, которые могут успешно предотвратить или замедлить развитие сахарного диабета 2 типа.